В ГД поддержали самоцензуру онлайн-кинотеатров

Депутат Сергей Соловьев в эфире НСН подчеркнул, что «перегибов в этой работе быть не может». 

Когда другие государства забывают свою историю, особенно важно сохранять традиционные ценности, лучше не допустить нанесения нравственных травм молодежи, чем потом бороться с посеянным в молодых людях сомнением. Об этом в беседе с НСН заявил член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев.

С 1 марта 2026 года в России вступит в силу запрет на фильмы, дискредитирующие традиционные ценности, в связи с чем онлайн-кинотеатры будут обязаны удалять такой контент в течение суток. Но на платформах начали заниматься самоцензурой уже сейчас, пишет «Коммерсантъ».

Так, представители площадок пожаловались на размытость формулировок, из-за чего из сериалов и фильмов массово удаляют не только запрещенный контент, но и не попадающие ни под какие ограничения сцены. На фоне этого онлайн-кинотеатры в том числе убирают из картин эротические сцены и «прикрывают» в лентах интимные части тела героев. Соловьев поддержал такую самоцензуру онлайн-платформ.

«В современных условиях, когда отдельные государства и их народы переписывают и забывают свою историю, проповедуют фашистскую идеологию, формируют извращенные моральные и духовные ценности, особенно важным в государственной политике встает вопрос сохранения традиционных ценностей. Перегибов в этой работе быть не может, потому что лучше не допустить нанесения нравственных и душевных травм молодому поколению, чем потом всю оставшуюся жизнь бороться с посеянным в их душе разочарованием и сомнением. На мой взгляд, министерство культуры РФ и Роскомнадзор, кому поручено организовать эту работу, выполняя поручения президента РФ, проведут эту работу на высоком профессиональном уровне, понимая всю важность с учетом патриотической повестке СВО и глобальных вызовов и угроз для суверенитета России», - сказал он.

Ранее главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметила, что, если замазывать что-то или вырезать целые сцены из фильма, зритель даже не поймет, о чем идет речь, поэтому важно обозначать этот момент на экране.

