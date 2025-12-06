В ГД поддержали самоцензуру онлайн-кинотеатров

«В современных условиях, когда отдельные государства и их народы переписывают и забывают свою историю, проповедуют фашистскую идеологию, формируют извращенные моральные и духовные ценности, особенно важным в государственной политике встает вопрос сохранения традиционных ценностей. Перегибов в этой работе быть не может, потому что лучше не допустить нанесения нравственных и душевных травм молодому поколению, чем потом всю оставшуюся жизнь бороться с посеянным в их душе разочарованием и сомнением. На мой взгляд, министерство культуры РФ и Роскомнадзор, кому поручено организовать эту работу, выполняя поручения президента РФ, проведут эту работу на высоком профессиональном уровне, понимая всю важность с учетом патриотической повестке СВО и глобальных вызовов и угроз для суверенитета России», - сказал он.

Ранее главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметила, что, если замазывать что-то или вырезать целые сцены из фильма, зритель даже не поймет, о чем идет речь, поэтому важно обозначать этот момент на экране.