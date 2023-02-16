https://nsn.fm/music/v-rostove-i-krasnodare-otmenili-kontserty-aleksandra-revvy
Выступления певицы Клавы Коки и рок-группы Louna, которые должны были состояться в Туле 21 февраля и 8 апреля, отменены, сообщает РБК со ссылкой на организаторов.
В концертном зале пообещали вернуть деньги, а также предложили произвести обмен билетов на другие выступления. Также отменен концерт Louna в Резане 7 апреля. При этом причины отмены не раскрываются.
Ранее стало известно об отмене концертов Александра Реввы в Ростове и Краснодаре. Отмена не окончательная, концерты предварительно перенесли на осень 2023 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+13 436 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+12 071 / сут.
- https://nsn.fm/music/v-rostove-i-krasnodare-otmenili-kontserty-aleksandra-revvy
- На Украине заявили, что в стране отсутствует дефицит электроэнергии
- В ООН насчитали более 8 млн украинских беженцев после начала спецоперации
- Херш отказался выступать на Совбезе ООН с информацией о «Северных потоках»
- В ФРГ назвали дату передачи Leopard 2 Украине
- Экс-советник Пентагона высмеял надежды НАТО на весеннее наступление Украины
- В Ингушетии расследуют хищения в Пенсионном фонде
- Захарова связала депортацию организатора «Бессмертного полка» из Эстонии с русофобией
- В Конгрессе предупредили о вероятности скорого дефолта США
- Глава Всемирного банка объявил о досрочной отставке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru