https://nsn.fm/music/v-rostove-i-krasnodare-otmenili-kontserty-aleksandra-revvy

В концертном зале пообещали вернуть деньги, а также предложили произвести обмен билетов на другие выступления. Также отменен концерт Louna в Резане 7 апреля. При этом причины отмены не раскрываются.

Ранее стало известно об отмене концертов Александра Реввы в Ростове и Краснодаре. Отмена не окончательная, концерты предварительно перенесли на осень 2023 года.

