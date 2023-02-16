https://nsn.fm/music/v-rostove-i-krasnodare-otmenili-kontserty-aleksandra-revvy

Выступления певицы Клавы Коки и рок-группы Louna, которые должны были состояться в Туле 21 февраля и 8 апреля, отменены, сообщает РБК со ссылкой на организаторов.

«Ограничительная история». Названа причина отмена концерта Face в Новосибирске

В концертном зале пообещали вернуть деньги, а также предложили произвести обмен билетов на другие выступления. Также отменен концерт Louna в Резане 7 апреля. При этом причины отмены не раскрываются.

Ранее стало известно об отмене концертов Александра Реввы в Ростове и Краснодаре. Отмена не окончательная, концерты предварительно перенесли на осень 2023 года.

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ФОТО: Фото из Instagram Клава Кока
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