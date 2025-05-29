СМИ: Мужчина набросился с ножом на подростков на детской площадке в Екатеринбурге
Агрессивный житель Екатеринбурга набросился на находящихся на детской площадке подростков с ножом. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.
Отмечается, что инцидент произошел на улице Фрунзе. Мужчина сделал замечание подросткам из-за их поведения, после чего зашел домой и вернулся с ножом во двор.
Екатеринбуржец не успел причинить вред подросткам, так как те воспользовались перцовым баллончиком.
Ранее тела пятерых несовершеннолетних обнаружили в Байкальске Иркутской области после нападения с ножом и последующего поджога одного из частных домов, сообщает RT.
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- СМИ: Мужчина набросился с ножом на подростков на детской площадке в Екатеринбурге
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru