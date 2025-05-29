Участник программы «Время героев» Заур Гурциев погиб из-за взрыва в Ставрополе

Ветеран Спецоперации, участник программы «Время героев» Заур Гурциев погиб в результате взрыва в Ставрополе, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

В ночь с 28 на 29 мая на улице Чехова в Ставрополе прогремел взрыв. На месте были обнаружены тела двух мужчин.

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Владимиров уточнил, что одним из них является Заур Гурциев. На месте ЧП работают правоохранительные органы и спецслужбы.

По словам губернатора, рассматривается версия теракта со стороны украинских нацистов.

Ранее более 40 квартир были повреждены в результате взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Ставрополе 21 мая, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Заура Гурциева
ТЕГИ:ВзрывТеракт

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