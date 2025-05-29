Минтранс предложил обязать водителей пропускать машины с включенными спецсигналами

Сейчас, согласно ПДД, водители обязаны уступать дорогу автомобилям с включенными звуковым сигналом и проблесковым маячком синего цвета. В Минтрансе указали на то, что требование «уступить дорогу» не предполагает со стороны водителей активных действий.

Если поправки будут приняты, водители обязаны будут разъезжаться перед автомобилями пожарной службы, полиции и скорой помощи, а также перед автомобилями, в которых находятся высокопоставленные лица. Также нельзя будет создавать помехи движению таких транспортных средств, опережать их и двигаться в «непосредственной близости» к ним.

Ранее RT сообщил о подготовке к внесению в Госдуму законопроекта, ограничивающего передвижение сотрудников служб доставки. Над поправками работают депутаты, представители Минтранса, столичного Дептранса, МВД, Минпромторга и других ведомств.

