Минтранс предложил обязать водителей пропускать машины с включенными спецсигналами
Автолюбителей законодательно обяжут предпринимать «все необходимые меры» либо перестраиваться на другую полосу, чтобы пропустить автомобили с включенными спецсигналами. Соответствующий законопроект опубликовал Минтранс.
Сейчас, согласно ПДД, водители обязаны уступать дорогу автомобилям с включенными звуковым сигналом и проблесковым маячком синего цвета. В Минтрансе указали на то, что требование «уступить дорогу» не предполагает со стороны водителей активных действий.
Если поправки будут приняты, водители обязаны будут разъезжаться перед автомобилями пожарной службы, полиции и скорой помощи, а также перед автомобилями, в которых находятся высокопоставленные лица. Также нельзя будет создавать помехи движению таких транспортных средств, опережать их и двигаться в «непосредственной близости» к ним.
Ранее RT сообщил о подготовке к внесению в Госдуму законопроекта, ограничивающего передвижение сотрудников служб доставки. Над поправками работают депутаты, представители Минтранса, столичного Дептранса, МВД, Минпромторга и других ведомств.
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