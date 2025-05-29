Трамп назвал подаренный Катаром «Боинг» слишком большим
Американский лидер Дональд Трамп назвал «слишком большим» лайнер Boeing 747-8, который США подарило правительство Катара. Об этом сообщила газета The Guardian.
«Откровенно говоря, он слишком большой», — заявил президент США, отвечая в Овальном кабинете на вопросы журналистов.
Трамп добавил, что сейчас самолет «проходит переоборудование по военным стандартам», находясь в США, и высказал предположение, что стоимость выполненных работ будет значительно ниже, чем постройка нового самолета.
Также президент США вновь подверг критике Boeing за задержке в замене президентского лайнера. Самолет, который сейчас находится в распоряжении президента США, эксплуатируется с начала 1990-х годов.
Ранее RT сообщил, что совокупные затраты на страхование Boeing 747, подаренного Катаром президенту США Дональду Трампу, могут достигать $1 млн в год.
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