Трамп назвал подаренный Катаром «Боинг» слишком большим

«Откровенно говоря, он слишком большой», — заявил президент США, отвечая в Овальном кабинете на вопросы журналистов.

Трамп добавил, что сейчас самолет «проходит переоборудование по военным стандартам», находясь в США, и высказал предположение, что стоимость выполненных работ будет значительно ниже, чем постройка нового самолета.

Также президент США вновь подверг критике Boeing за задержке в замене президентского лайнера. Самолет, который сейчас находится в распоряжении президента США, эксплуатируется с начала 1990-х годов.

Ранее RT сообщил, что совокупные затраты на страхование Boeing 747, подаренного Катаром президенту США Дональду Трампу, могут достигать $1 млн в год.

