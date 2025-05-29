Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту угроз в адрес Мединского

В ведомстве уточнили, что будут приняты необходимые меры, чтобы установить причастных лиц и в последствии привлечь их к уголовной ответственности.

О том, что Мединский и его семья получают угрозы стало известно после того, как об этом рассказал радиоведущий и журналист Владимир Соловьев в рамках своей передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что угрозы в адрес Мединского направлены на срыв переговорного процесса, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



