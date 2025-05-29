Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту угроз в адрес Мединского

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз в адрес помощника президента России и главы российской переговорной делегации в Стамбуле Владимира Мединского, сообщили в СК РФ.

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В ведомстве уточнили, что будут приняты необходимые меры, чтобы установить причастных лиц и в последствии привлечь их к уголовной ответственности.

О том, что Мединский и его семья получают угрозы стало известно после того, как об этом рассказал радиоведущий и журналист Владимир Соловьев в рамках своей передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что угрозы в адрес Мединского направлены на срыв переговорного процесса, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Владимир МединскийУгрозы

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