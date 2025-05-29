Движение поездов восстановили на Замоскворецкой линии

Лавров: Второй раунд российско-украинских переговоров пройдет 2 июня в Стамбуле

30 беспилотников сбиты ночью над территорией Белгородской области

СМИ: Британия готовится к кибервойне с Россией

Почти 900 жителей стран ЕС въехали в Россию с начала года для обучения

Геленджик и Анапа обогнали Сочи по росту цен на новостройки среди курортов Краснодарского края