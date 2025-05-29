Движение поездов восстановили на Замоскворецкой линии

Восстановлено движение поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена, сообщил Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

Мужчина погиб, упав на рельсы в метро Новосибирска

Движение на «зеленой» ветке приостановили примерно в 6:30 утра 29 мая. Причиной произошедшего стало падение человека на пути на станции «Динамо».

По данным Telegram-канала «Подслушано Метро Москвы», в результате инцидента пострадал 70-летний пенсионер, он потерял ногу.

Ранее человек упал на рельсы на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Департамент строительства города Москвы
ТЕГИ:ДвижениеПроисшествияМетроМетрополитенМосковское Метро

Горячие новости

Все новости

партнеры