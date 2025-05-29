Минобороны: Средства ПВО уничтожили 48 украинских дронов за ночь

Больше всего — 30 беспилотников — были ликвидированы в небе над Белгородской областью, по четыре — над Крымом, Рязанской и Орловской областями, три — над Московским регионом, два — над Брянской областью, а также один — над Тамбовской областью.

Ранее на территории Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников, сообщает RT.

