Минобороны: Средства ПВО уничтожили 48 украинских дронов за ночь
29 мая 202507:57
В ночь с 28 на 29 мая российские дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 48 дронов ВСУ самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.
Больше всего — 30 беспилотников — были ликвидированы в небе над Белгородской областью, по четыре — над Крымом, Рязанской и Орловской областями, три — над Московским регионом, два — над Брянской областью, а также один — над Тамбовской областью.
Ранее на территории Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: Средства ПВО уничтожили 48 украинских дронов за ночь
- Трамп назвал подаренный Катаром «Боинг» слишком большим
- Маск заявил об окончании срока на позиции госслужащего
- СМИ: Британия готовится к кибервойне с Россией
- Минюст не нашел оснований для признания Урганта и Пугачевой иноагентами
- Госдеп: США аннулируют визы студентов из Китая
- СМИ: Украина полтора года не получает ракеты для ПВО SAMP/T
- Москвичка показала кадры квартиры, в которую попали обломки БПЛА ВСУ
- Назван размер фиксированной пенсионной выплаты в 2025 году
- Дуров и Маск устроили перепалку из-за ИИ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru