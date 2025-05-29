Российский посол заявил о подготовке Швеции к войне с Россией
Посол России в Швеции Сергей Беляев заявил, что Стокгольм начали модернизацию и расширение транспортных коридоров, чтобы в случае начала войны с Россией перебросить своих военных. Об этом сообщило РИА Новости.
По словам дипломата, подготавливаемые транспортные коридоры предназначены для «потенциальной оперативной переброски сводных войсковых подразделений из северных регионов страны в Прибалтику и Финляндию».
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что руководство Евросоюза действует так же, как глава нацистской Германии Адольф Гитлер перед началом Второй мировой войны, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru