Российский посол заявил о подготовке Швеции к войне с Россией

Посол России в Швеции Сергей Беляев заявил, что Стокгольм начали модернизацию и расширение транспортных коридоров, чтобы в случае начала войны с Россией перебросить своих военных. Об этом сообщило РИА Новости.

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По словам дипломата, подготавливаемые транспортные коридоры предназначены для «потенциальной оперативной переброски сводных войсковых подразделений из северных регионов страны в Прибалтику и Финляндию».

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что руководство Евросоюза действует так же, как глава нацистской Германии Адольф Гитлер перед началом Второй мировой войны, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Михаил Синицын
ТЕГИ:ПосолВойнаРоссияШвеция

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