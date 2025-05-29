Три компании из ОАЭ планируют выкупить UniCredit банк в России
Зарегистрированные в Эмиратах компании Asas Capital, Mada Capital и Inweasta планируют выкупить UniCredit банк - дочернюю структуру итальянского банка UniCredit в России. Об этом сообщает Reuters.
Уточняется, что компании обратились в Минфин Италии с соответствующим предложением. В документе указано, что уже работающая в России Inweasta помогает в получении всех необходимых разрешений регулирующих органов и документов по сделке.
Так, перечисленные компании покупают российский бизнес UniCredit с 60%-ой скидкой от его рыночной стоимости.
Ранее итальянские власти потребовали, чтобы интернет-банк UniCredit ушел из России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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