Три компании из ОАЭ планируют выкупить UniCredit банк в России

Зарегистрированные в Эмиратах компании Asas Capital, Mada Capital и Inweasta планируют выкупить UniCredit банк - дочернюю структуру итальянского банка UniCredit в России. Об этом сообщает Reuters.

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Уточняется, что компании обратились в Минфин Италии с соответствующим предложением. В документе указано, что уже работающая в России Inweasta помогает в получении всех необходимых разрешений регулирующих органов и документов по сделке.

Так, перечисленные компании покупают российский бизнес UniCredit с 60%-ой скидкой от его рыночной стоимости.

Ранее итальянские власти потребовали, чтобы интернет-банк UniCredit ушел из России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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