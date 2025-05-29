Самолет разбился в Южной Корее
29 мая 202509:10
Самолет потерпел крушение в городе Пхохан в Южной Корее, сообщило корейское агентство Рёнхап со ссылкой на пожарных.
На борту находилось четыре человека. Информации о жертвах и пострадавших нет.
При этом агентство Newsis уточняет, что упавший самолет принадлежит ВМС.
Ранее легкомоторный самолет типа «Дельфин-3» совершил аварийную посадку в районе Кронштадта, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru