Самолет разбился в Южной Корее

Самолет потерпел крушение в городе Пхохан в Южной Корее, сообщило корейское агентство Рёнхап со ссылкой на пожарных.

На борту находилось четыре человека. Информации о жертвах и пострадавших нет.

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При этом агентство Newsis уточняет, что упавший самолет принадлежит ВМС.

Ранее легкомоторный самолет типа «Дельфин-3» совершил аварийную посадку в районе Кронштадта, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Yonhap
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