В Ростове и Краснодаре отменили концерты Александра Реввы

Шоумен Александр Ревва, ыступающий также под псевдонимом «Артур Пирожков», в своих соцсетях сообщил об отмене его концертов в Ростове-на-Дону и Краснодаре.

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По его словам, шоу, запланированные на 15 и 16 февраля, не состоятся по независящим от него «техническим проблемам», которые связаны «с невозможностью обеспечить качественное сопровождение мероприятия».

Ревва добавил, что отмена не окончательная, концерты предварительно перенесли на осень 2023 года.

Ранее в Улан-Удэ отменили концерт «Ночных снайперов», который должен был состояться 21 февраля, анонс концерта пропал с афиши на официальном сайте группы, сообщает НСН.

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ФОТО: Соцсети
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