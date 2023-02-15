В Ростове и Краснодаре отменили концерты Александра Реввы

По его словам, шоу, запланированные на 15 и 16 февраля, не состоятся по независящим от него «техническим проблемам», которые связаны «с невозможностью обеспечить качественное сопровождение мероприятия».

Ревва добавил, что отмена не окончательная, концерты предварительно перенесли на осень 2023 года.

Ранее в Улан-Удэ отменили концерт «Ночных снайперов», который должен был состояться 21 февраля, анонс концерта пропал с афиши на официальном сайте группы, сообщает НСН.

