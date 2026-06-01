«ВЕТЕР»

С 4 июня в широкий прокат выходит фильм Сергея Члиянца «Ветер». Сценарий роуд-муви Петр Луцик и Алексей Саморядов («Гонгофер», «Дюба-дюба», «Дети чугунных богов», «Лимита») написали еще в 1993 году. Сюжет фильма разворачивается в мире, который потрясла война и череда эпидемий. В неназванном городе на юге России проживают молодые супруги Иван (Даниил Феофанов) и Катя (Серафима Гощанская). Герой отправляется на поиски пропитания и встречает в пути старого знакомого Сергея Волкова (Олег Васильков), который мучает Ивана философскими вопросами.

Впервые картину представили в марте 2025 года на международном кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Лента получил награду за лучший отечественный дебют, а актер Олег Васильков удостоился приза за лучшую мужскую роль. Многие критики выделяли это кино в числе лучших фильмов 2025 года. В марте 2026 года «Ветер» Члиянца стал четырехкратным лауреатом премии «Ника». Однако до сих пор кино было недоступным для широкого зрителя.