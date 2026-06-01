«Холоп 3», «Ветер» и «Ганди»: Что смотреть в кинотеатрах в июне
В российских кинотеатрах в начале лета представят фильм Сергея Члиянца «Ветер», который критики ранее окрестили одной из лучших картин 2025 года, а также триллер «День рождения» с Уиллемом Дефо и продолжение кассовой франшизы «Холоп».
В июне в российских кинотеатрах представят одну из главных и знаковых премьер лета – комедию «Холоп 3». На этот раз на перевоспитание отправят не одного героя, а сразу семью мажоров. Также в кинотеатрах зрителей ждет несколько ярких жанровых зарубежных премьер и российское авторское кино. Некоторые из этих картин крики оценили особенно высоко.
«ВЕТЕР»
С 4 июня в широкий прокат выходит фильм Сергея Члиянца «Ветер». Сценарий роуд-муви Петр Луцик и Алексей Саморядов («Гонгофер», «Дюба-дюба», «Дети чугунных богов», «Лимита») написали еще в 1993 году. Сюжет фильма разворачивается в мире, который потрясла война и череда эпидемий. В неназванном городе на юге России проживают молодые супруги Иван (Даниил Феофанов) и Катя (Серафима Гощанская). Герой отправляется на поиски пропитания и встречает в пути старого знакомого Сергея Волкова (Олег Васильков), который мучает Ивана философскими вопросами.
Впервые картину представили в марте 2025 года на международном кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Лента получил награду за лучший отечественный дебют, а актер Олег Васильков удостоился приза за лучшую мужскую роль. Многие критики выделяли это кино в числе лучших фильмов 2025 года. В марте 2026 года «Ветер» Члиянца стал четырехкратным лауреатом премии «Ника». Однако до сих пор кино было недоступным для широкого зрителя.
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»
Также с 4 июня в российских кинотеатрах представят драматический триллер «День рождения» с номинантом на премию «Оскар» Уиллемом Дефо в главной роли. Премьера в России состоится на день раньше мирового проката.
Сюжет фильма разворачивается в конце 1970-х годов на уединенном острове в Средиземном море. Картина расскажет о влиятельном бизнесмене Маркосе, который устраивает большой праздник в честь дня рождения своей дочери Софии. Однако тайные планы героя повлияют на жизнь его единственной наследницы.
Впервые картину режиссера Мигеля Анхеля Хименеса («Окно в море») показали на 78-м Международном кинофестивале в Локарно. Помимо Дефо в ленте также снималась датская актриса, лауреат премии Bodil Awards Виктория Кармен Сонн и британский актер Джо Коул, известный по сериалам «Острые козырьки». Продюсерами картины наряду с Йоргосом Карванасом («Треугольник печали», в 2022 году фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля) выступили Иван Самохвалов и Александр Цекало.
«ХОЛОП 3»
Накануне Дня России в прокат выйдет комедия «Холоп 3». Создатели обещают, что в третьей части перевоспитание мажоров выйдет на новый уровень. В центре эксперимента окажется семейная пара Борис и Елена Вяземские. Супруги находятся на грани развода, делят имущество и угрожают друг другу. Желая спасти брак родителей, дети Вяземских обращаются за экспериментальной помощью к команде, хорошо знакомой зрителям по прошлым частям франшизы. Так строптивых взрослых отправляют во времена Петра I. Эту роль в картине, к слову, примерит на себя герой Милоша Биковича.
Помимо Ивана Охлобыстина, Александра Самойленко, Марии Мироновой и других звезд «Холопа» в новой части также можно будет увидеть Павла Прилучного, Кристину Асмус, Виталию Корниенко и не только.
Первая часть «Холопа» вышла в декабре 2019 году. Сборы фильма в кинотеатрах превысили три миллиарда рублей, что сделало его самой кассовой картиной на момент выхода, позже этот рекорд побил «Чебурашка» (общие сборы 6,7 миллиарда рублей). «Холоп 2», представленный в январе 2024 года, заработал в кинотеатрах 3,8 миллиарда рублей. «Холоп 3» станет первым фильмом франшизы, премьера которого намечена на лето.
«КАСАНДРА»
Также с 11 июня в кинотеатрах можно будет увидеть киргизский триллер «Касандра». Фильм расскажет о молодой девушке, которая, пережив тяжелую утрату, каждую ночь просыпается все более изможденной. В поисках спасения героиня отправляется к провидице, и узнает, что стала жертвой Албарсты – древнего злого духа, приходящего к тем, кто сломлен горем и не может отпустить прошлое. Он принимает облик самого большого страха человека и постепенно разрушает его изнутри.
Режиссер Бекзат Пирматов вдохновился философскими мотивами повести Чингиза Айтматова «Тавро Кассандры». Его новая работа – не просто мистический хоррор, но и история о чувстве вины, непрожитом горе и страхе перед самим собой. Творческая команда стремилась сделать так, чтобы ужас рождался из внутреннего состояния героя, а не только из внешней угрозы.
Кроме того одну из ролей в картине исполнил Жаннат Керимбаев, знакомый российскому зрителю по фильмам франшизы «Чебурашка» и комедийному сериалу «Отель Элеон».
«ГАНДИ МОЛЧАЛ ПО СУББОТАМ»
На 18 апреля намечена премьера драмеди «Ганди молчал по субботам» киностудии «Ленфильм» со звездами «Аноры» Марком Эйдельштейном и Дарьей Екамасовой.
Картина по одноименной пьесе Анастасии Букреевой расскажет историю 16-летнего подростка по прозвищу Мот (Эйдельштейн). Когда отец решает уйти из семьи, герой в знак протеста приводит в дом незнакомую бездомную женщину (Екамасова), заявляя, что она будет жить с ними. Такой поступок становится катализатором и заставляет семью пересмотреть свои отношения и ценности.
Полнометражный дебют режиссера Юрия Зайцева представили на фестивале короткометражного и дебютного кино «Короче» в Калининграде в 2025 году. Помимо Эйдельштейна и Екамасовой в кадре также можно будет увидеть Викторию Толстоганову, Евгения Коряковского, Александра Пашутина, Анастасию Красовскую и не только.
