Сафонов стал самым дорогим российским футболистом по версии Transfermarkt

Голкипер сборной России и французского ФК «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал самым дорогим российским футболистом. Об этом со ссылкой на данные Transfermarkt сообщает RT.

Согласно обновлённому рейтингу, опубликованному на портале, трансферная стоимость Сафонова выросла с 22 млн евро до 30 млн евро. До него до этой отметки добирались лишь Александр Головин в 2018 году и Марио Фернандес в 2019 году.

Также отмечается, что Сафонов стал самым дорогим вратарём, выступающим во французской Лиге 1. В 30 млн евро, по версии Transfermarkt, оценивается лишь Робен Риссер из «Ланса», а одноклубника россиянина Люка Шевалье оценили в 25 млн евро.

Ранее «Пари Сен-Жермен» обыграл английский «Арсенал» и во второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов. Сафонов стал единственным россиянином, дважды победившим в данном турнире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Егор Алеев
