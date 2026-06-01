Перебьет «Богемскую Рапсодию»: Что поможет «Майклу» собрать миллиард

Роман Исаев заявил НСН, что у фильма о поп-короле очень хорошее сарафанное радио, к тому же картина показала, что она даже превосходит свои аналоги в этом жанре.

Картина «Майкл» в мировом прокате уже идет на то, чтобы побить «Богемскую рапсодию» 2018 года, а в России у нее есть все шансы заработать миллиард. Об этом НСН рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

По данным Kinobusiness, картина «Майкл» об американском поп-короле Майкле Джексоне возглавила кинопрокат России за минувший уикенд. Фильм собрал 320,46 млн рублей. На втором месте - «Грязные деньги» Гая Ричи, привлекшие 42,05 млн рублей. Исаев раскрыл, довольны ли кинотеатры таким стартом и кассой.

«В индустрии были даже более высокие ожидания по цифрам, но тот уровень, который мы увидели по первому уикенду, это очень достойная касса. Картина была ожидаемой на протяжении очень долгого времени, ну и фигура Майкла Джексона находится на очень высоком уровне узнаваемости и уважения к его таланту. Так что мы довольны цифрами и очень надеемся, что картина будет долго стоять в прокате с очень хорошей динамикой. Очень хочется, чтобы фильм действительно стал самым кассовым байопиком о музыкальной звезде. В мире он идет на то, чтобы побить рекорд «Богемской рапсодии». В принципе, даже в каких-то моментах этот фильм превосходит свои аналоги в этом жанре», - рассказал он.

Также Исаев раскрыл, есть ли у «Майкла» шанс на миллиардные сборы.

«У картины складывается хороший "сарафан", так что вполне вероятно, что миллиардную отметку она преодолеет. Тем более на этой неделе чего-то заметного не выходит. На следующей неделе будет «Холоп 3», но это все-таки разные проекты под разную аудиторию, так что «Холоп 3» совершенно не навредит "Майклу"», - уточнил он.

Напомним, что кассовые сборы «Богемской рапсодии» о культовой группе Queen Брайана Сингера в российском прокате составили 1,026 млрд рублей.

Ранее продюсер, журналист, основатель портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов говорил НСН, что опытный прокатчик, хорошая рекламная кампания и мощный личный бренд Майкла Джексона обеспечат фильму «Майкл» отличный старт, который может даже превысить прогнозы.

ФОТО: EPA/ТАСС
