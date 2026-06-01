Подорожание обучения в вузах объяснили готовностью родителей платить
Государственные университеты обеспечивают трудоустройство, а родители готовы оплачивать интерес своего ребенка, заявила НСН Ольга Артеменко.
Вузы повышают плату для студентов, исходя из спроса на обучение, а также из-за отсутствие внятной реакции родителей на такую тенденцию. Об этом НСН заявила председатель правления Ассоциации учителей родного, в том числе русского языка Ольга Артеменко.
Стоимость обучения в высших учебных заведениях России в 2026 году повысилась на 10,7%. Такие данные приводит Минобрнауки по результатам предварительного мониторинга цен. Как подчитал «Коммерсант», введенное регулирование числа платных мест оказало неравномерное влияние на ценообразование. В некоторых вузах цены выросли в среднем на 12–14%. Однако в ряде заведений расценки на отдельные специальности увеличились на треть.
«Это право вузов, они так считают и выставляют соответствующие цены. Причем повышение цен, по-моему, не снизит спрос на высшее образование. Родители готовы отдать любую сумму, лишь бы удовлетворить свой интерес и интерес ребенка», - отметила собеседница НСН.
Она также назвала главный фактор интереса родителей к государственным вузам.
«По моей оценке, этот интерес только растет. Поэтому, у частных учебных заведений не получается переманить к себе абитуриентов за счет более гибких условий. Этот механизм сейчас не очень срабатывает, потому что государственные вузы стали обеспечивать работу – не все, но многие. По окончании учебы, заключаются договоры на трехлетний срок и, соответственно, предоставляется работа», - пояснила эксперт.
Ольга Артеменко также назвала наиболее востребованное направление обучения.
«Все ребята, с кем я общаюсь, в основном мотивированы на IT-сферу. Причем проблема «сколько это стоит» не поднимается. Даже родители как-то помалкивают», - заключила она.
Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что дефицит кадров по техническим специальностям в России составляет до восьми миллионов человек.
