Вузы повышают плату для студентов, исходя из спроса на обучение, а также из-за отсутствие внятной реакции родителей на такую тенденцию. Об этом НСН заявила председатель правления Ассоциации учителей родного, в том числе русского языка Ольга Артеменко.

Стоимость обучения в высших учебных заведениях России в 2026 году повысилась на 10,7%. Такие данные приводит Минобрнауки по результатам предварительного мониторинга цен. Как подчитал «Коммерсант», введенное регулирование числа платных мест оказало неравномерное влияние на ценообразование. В некоторых вузах цены выросли в среднем на 12–14%. Однако в ряде заведений расценки на отдельные специальности увеличились на треть.

«Это право вузов, они так считают и выставляют соответствующие цены. Причем повышение цен, по-моему, не снизит спрос на высшее образование. Родители готовы отдать любую сумму, лишь бы удовлетворить свой интерес и интерес ребенка», - отметила собеседница НСН.

Она также назвала главный фактор интереса родителей к государственным вузам.