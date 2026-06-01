Умер бывший гендиректор ФАПСИ генерал армии Матюхин
Экс-гендиректор ФАПСИ генерал армии Владимир Матюхин скончался на 82 году жизни. Об этом со ссылкой на АО «НИИАС» сообщает RT.
Уточняется, что генерал умер 27 мая. Причина его смерти не сообщается.
В компании указали, что Матюхин руководил и принимал непосредственное участие в создании «передовых отечественных технологий в области информационной безопасности, электронной подписи, интеллектуальных карт, волоконно-оптических систем связи и квантово-криптографических решений».
Ранее на 82-м году жизни умер бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России Владимир Куроедов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
