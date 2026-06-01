Умер бывший гендиректор ФАПСИ генерал армии Матюхин

Экс-гендиректор ФАПСИ генерал армии Владимир Матюхин скончался на 82 году жизни. Об этом со ссылкой на АО «НИИАС» сообщает RT.

Умер Герой России генерал-майор Валерий Канакин

Уточняется, что генерал умер 27 мая. Причина его смерти не сообщается.

В компании указали, что Матюхин руководил и принимал непосредственное участие в создании «передовых отечественных технологий в области информационной безопасности, электронной подписи, интеллектуальных карт, волоконно-оптических систем связи и квантово-криптографических решений».

Ранее на 82-м году жизни умер бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России Владимир Куроедов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияВоеннослужащиеСмерть

Горячие новости

Все новости

партнеры