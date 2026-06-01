В МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Литвы
Временная поверенная в делах Литвы Йоланта Тубайте была вызвана в российский МИД. Об этом со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства сообщает RT.
Уточняется, что дипломату был заявлен решительный протест, связанный с «варварскими планами литовских властей по ликвидации в городе Вевисе захоронения советских солдат и офицеров», которые пали в боях за освобождение страны от фашистских захватчиков.
«Было указано, что уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, в том числе расположенных за рубежом, уголовно наказуемо в РФ», - отметили в МИД РФ.
На Смоленской лощади добавили, что российской стороне хорошо известны «все лица, несущие за это персональную ответственность».
Ранее посольство РФ в Австрии сообщило об осквернении советского воинского захоронения на кладбище Герстхоф в Вене, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
