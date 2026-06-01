Путин заявил, что число многодетных семей в России растет
Число многодетных семей в России растёт. Как пишет RT, об этом в ходе церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» заявил президент РФ Владимир Путин.
Также он отметил, что в стране становится больше молодых людей, желающих, чтобы «в их собственных будущих семьях обязательно было двое, трое, четверо и более детей».
«Родители в таких семьях щедро одаряют каждого ребёнка самым главным – своей любовью и поддержкой», - добавил глава государства.
Ранее глава Ульяновской области Алексей Русских заявил, что следует закрывать ипотеку за счёт бюджета при рождении в семье третьего ребёнка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
