Россиянам рассказали о приводящих к инсульту привычках
Самой плохой привычкой, которая может привести к инсульту, является привычка не следить за давлением. Об этом «Ленте.ру» заявил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов.
Он отметил, что многие граждане либо вовсе не измеряют давление, либо просто сбивают его таблетками. Однако вместо этого, при систематически повышенном давлении, следует обращаться к врачу, который выпишет систему лекарств.
Также к инсульты могут привести такие привычки, как отсутствие контроля за рационом питания и употребление в пищу всего подряд, без должной оценки содержания полезных элементов в тарелке. Это особенно плохо в сочетании с малоподвижным образом жизни.
Кроме того, в список привычек, способных привести к инсульту, входят употребление табака и спиртных напитков, «привычка стрессовать и конфликтовать».
«Если реагировать на все раздражители резко, с криком, плачем и внутренним потрясением — это прямой удар по сосудам», — заключил эксперт.
Ранее академик РАН Александра Конради указала, что несоблюдение режима приёма лекарств при гипертонии увеличивает риск инфаркта и инсульта примерно в 1,5-2 раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
