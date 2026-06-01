Россиянам рассказали о приводящих к инсульту привычках

Он отметил, что многие граждане либо вовсе не измеряют давление, либо просто сбивают его таблетками. Однако вместо этого, при систематически повышенном давлении, следует обращаться к врачу, который выпишет систему лекарств.

Также к инсульты могут привести такие привычки, как отсутствие контроля за рационом питания и употребление в пищу всего подряд, без должной оценки содержания полезных элементов в тарелке. Это особенно плохо в сочетании с малоподвижным образом жизни.

Кроме того, в список привычек, способных привести к инсульту, входят употребление табака и спиртных напитков, «привычка стрессовать и конфликтовать».

«Если реагировать на все раздражители резко, с криком, плачем и внутренним потрясением — это прямой удар по сосудам», — заключил эксперт.

Ранее академик РАН Александра Конради указала, что несоблюдение режима приёма лекарств при гипертонии увеличивает риск инфаркта и инсульта примерно в 1,5-2 раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

