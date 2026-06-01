Теннисистка Серена Уильямс возобновит карьеру

Отмечается, что 44-летняя спортсменка, которая в последний раз выходила на корт в 2022 году, примет участие в парном разряде в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Лондоне. Это HSBC Championships, который пройдёт с 8 по 14 июня.

«Серена Уильямс — одна из величайших спортсменок в истории, и мы очень рады, что она вернется в теннис... У нас есть икона игры, которая снова выйдет на корт... это очень волнительно», - заявила директор турнира WTA Лаура Робсон.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева обыграла швейцарку Джил Тайхман со счётом 6:3, 6:2 и вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос» 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

