Теннисистка Серена Уильямс возобновит карьеру
Четырёхкратная олимпийская чемпионка и победительница 23 турниров Большого шлема американская теннисистка Серена Уильямс возобновит карьеру. Об этом сообщили в Ассоциации лаун-тенниса (LTA).
Отмечается, что 44-летняя спортсменка, которая в последний раз выходила на корт в 2022 году, примет участие в парном разряде в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Лондоне. Это HSBC Championships, который пройдёт с 8 по 14 июня.
«Серена Уильямс — одна из величайших спортсменок в истории, и мы очень рады, что она вернется в теннис... У нас есть икона игры, которая снова выйдет на корт... это очень волнительно», - заявила директор турнира WTA Лаура Робсон.
Ранее российская теннисистка Мирра Андреева обыграла швейцарку Джил Тайхман со счётом 6:3, 6:2 и вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос» 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
