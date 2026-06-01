Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр хочет добиться отставки венгерского лидера Тамаша Шуйока, чтобы избавиться от наследия экс-премьера Виктора Орбана, однако это только поселит страх в части венгерского общества и усилит раскол внутри страны. Об этом НСН заявил венгерский журналист Габор Штир.

Правительство Венгрии добьется отставки Шуйока, если тот не уйдет добровольно, заявил Мадьяр после встречи с главой государства, сообщил портал Telex. Мадьяр отметил, что Конституция Венгрии предусматривает несколько вариантов отстранения президента от должности и в правительстве не хотели бы импичмента, чтобы сохранить авторитет должности президента. По словам Штира, Мадьяр пытается продемонстрировать наступление новой эры и устранить всех, кто как-либо был связан с Орбаном.