В Венгрии объяснили, зачем Мадьяр грозит президенту отставкой

Принудительная отставка президента Венгрии может лишь усилить раскол в венгерском обществе, сказал НСН Габор Штир. 

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр хочет добиться отставки венгерского лидера Тамаша Шуйока, чтобы избавиться от наследия экс-премьера Виктора Орбана, однако это только поселит страх в части венгерского общества и усилит раскол внутри страны. Об этом НСН заявил венгерский журналист Габор Штир.

Правительство Венгрии добьется отставки Шуйока, если тот не уйдет добровольно, заявил Мадьяр после встречи с главой государства, сообщил портал Telex. Мадьяр отметил, что Конституция Венгрии предусматривает несколько вариантов отстранения президента от должности и в правительстве не хотели бы импичмента, чтобы сохранить авторитет должности президента. По словам Штира, Мадьяр пытается продемонстрировать наступление новой эры и устранить всех, кто как-либо был связан с Орбаном.

«Менять из-за этого Конституцию в нормальных демократических странах невозможно. Но думаю, что даже полномочия президента — это нечто очень условное и символическое. Правительство будет так менять Конституцию, что формально отставка президента будет возможной, но все же это ослабляет политическую ситуацию в Венгрии. Не понимаю, зачем и кому это надо. Это показательно, что Мадьяр хочет выгнать всех, кто как-либо связан с Орбаном. Да и в обществе многие хотят показать, что наступила новая эра, что всех из старой эпохи надо посадить в тюрьму — политиков, бизнесменов, журналистов. Это лишь усиливает страх в части общества и увеличивает раскол», — сказал Штир.

Ранее Мадьяр заявил, что весь Евросоюз вернется к закупкам газа из России по окончании конфликта вокруг Украины.

ФОТО: ТАСС / Александр Рюмин
