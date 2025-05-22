Шеф-редактор «Литрес» рассказала, кому из россиян «светит» Букеровская премия

В 2021 году российская писательница Мария Степанова вошла в шорт-лист Букера, однако премию отдали не ей, но у русских, безусловно, есть шанс когда-нибудь ее получить, рассказала Екатерина Писарева.

За границей знают и читают многих российских авторов, например, Владимира Сорокина, Виктора Пелевина и Евгения Водолазкина, а в 2021 году Россия вообще имела шанс выиграть международную Букеровскую премию. Об этом в беседе с НСН рассказала шеф-редактор "Литрес" Екатерина Писарева.

Лауреатом международной Букеровской премии по литературе в 2025 году стала индийская писательница Бану Муштак. Ее книга «Сердце-лампа» (Heart Lamp) стала первым сборником рассказов, удостоенным награды. Писарева отметила, что это не единственный беспрецедентный случай этого года.

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«Я ежегодно с большим любопытством слежу за списками международной Букеровской премии, потому что в ней всегда встречаются новые имена и тексты, чаще всего не переведенные на русский язык. В этом году удивительно было то, что впервые в истории премию вручили за сборник рассказов – обычно их игнорируют, отдавая преимущество романным формам. Кроме того, еще один беспрецедентный случай: все шесть книг, вошедших в список, были опубликованы независимыми издательствами», - рассказала она.

Собеседница НСН уверена, что у россиян есть все шансы получить премию и напомнила, что Россия уже была к этому близка в 2021 году.

«Конечно, русские писатели имеют шанс когда-нибудь взять международный Букер, но пока этого не происходит по разным причинам. За рубежом знают и читают многих российских авторов, например, Владимира Сорокина, Виктора Пелевина, Евгения Водолазкина. Так, в 2021 году большие надежды возлагали на поэтессу и писательницу Марию Степанову, чей романс «Памяти памяти» вошел в короткий список Букеровской премии, но, победу присудили Давиду Диопу и его книге «Ночью вся кровь черна»», - заявила она.

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Писарева подчеркнула престижный статус международной Букеровской премии и отметила, что ее лауреаты всегда сразу привлекают внимание мировой общественности.

«Это действительно одна из самых престижных наград в области литературы и вручается не только автору, но и переводчику. Безусловно, лауреаты премии становятся известными во всем мире – многие издательства покупают права на переводы лауреатов. Международный Букер был учрежден в 2004 году и является дополнением к Букеровской премии (если Букер вручают за произведение, написанное на английском, то Международный Букер присуждают за произведение, переведенное на английский). В случае с Бану Муштак, приз будет поделен между ней и переводчицей Дипой Бхасти», - отметила она.

Ранее стало известно, что победителем в номинации «Художественная проза» Всероссийской литературной премии имени Владлена Татарского стал автор Андрей Лисьев за книгу «За каждый метр», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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