«Я ежегодно с большим любопытством слежу за списками международной Букеровской премии, потому что в ней всегда встречаются новые имена и тексты, чаще всего не переведенные на русский язык. В этом году удивительно было то, что впервые в истории премию вручили за сборник рассказов – обычно их игнорируют, отдавая преимущество романным формам. Кроме того, еще один беспрецедентный случай: все шесть книг, вошедших в список, были опубликованы независимыми издательствами», - рассказала она.

Собеседница НСН уверена, что у россиян есть все шансы получить премию и напомнила, что Россия уже была к этому близка в 2021 году.

«Конечно, русские писатели имеют шанс когда-нибудь взять международный Букер, но пока этого не происходит по разным причинам. За рубежом знают и читают многих российских авторов, например, Владимира Сорокина, Виктора Пелевина, Евгения Водолазкина. Так, в 2021 году большие надежды возлагали на поэтессу и писательницу Марию Степанову, чей романс «Памяти памяти» вошел в короткий список Букеровской премии, но, победу присудили Давиду Диопу и его книге «Ночью вся кровь черна»», - заявила она.