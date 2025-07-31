Путин увеличил пошлины для автовладельцев и мигрантов

В частности, за выдачу паспорта транспортного средства (ПТС) граждане будут платить 1 200 рублей вместо 800 рублей ранее, а свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) обойдётся в 1 500 рублей за документ на бумаге и в 4 500 рублей - на пластике.

В целом, госпошлины увеличатся минимум в полтора раза. Это, в том числе, сборы за получение водительских прав старого и нового поколения, за международное водительское удостоверение, за выдачу госзнаков «Транзит» и государственных регистрационных знаков на автомобили и мотоциклы, а также разрешение на внесение изменений в конструкцию ТС и другие.

При этом закон вводит новые пошлины - за внесение данных в ЕАИСТО при оформлении диагностической карты при техосмотре (500 рублей) и за выдачу заключения о соответствие учебно-материальной базы автошколы необходимым требованиям .

Также документ вводит госпошлину за постановку иностранца или лица без гражданства на учёт по месту пребывания (500 рублей), за продление срока временного пребывания (1000 рублей). Сбор за регистрацию иностранцев по месту жительства увеличен до 1 000 рублей.

Ранее в Минпромторге РФ заявили о планах увеличить ставку утильсбора для автомобилей с двигателем мощностью 160 л.с. и более, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

