Россиянам рассказали, сколько нужно иметь наличных на случай перебоев связи
Россиянам следует иметь при себе 500–1000 рублей наличными на случай перебоев связи. Об этом «Газете.Ru» заявил сенатор Артем Шейкин.
По его словам, этих денег хватит на оплату проезда, покупку хлеб и воды, а также других наиболее необходимых вещей.
Сенатор указал, что отключения мобильного интернета, влияющие на работу банкоматов и терминалов в магазинах - это оправданная мера, связанная с безопасностью.
«Поэтому сейчас важно быть чуть более предусмотрительными», - заключил Шейкин.
Ранее завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев посоветовал создать офлайн-архив данных при отключении интернета, сообщает RT.
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