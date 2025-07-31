Россиянам рассказали, сколько нужно иметь наличных на случай перебоев связи

Россиянам следует иметь при себе 500–1000 рублей наличными на случай перебоев связи. Об этом «Газете.Ru» заявил сенатор Артем Шейкин.

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По его словам, этих денег хватит на оплату проезда, покупку хлеб и воды, а также других наиболее необходимых вещей.

Сенатор указал, что отключения мобильного интернета, влияющие на работу банкоматов и терминалов в магазинах - это оправданная мера, связанная с безопасностью.

«Поэтому сейчас важно быть чуть более предусмотрительными», - заключил Шейкин.

Ранее завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев посоветовал создать офлайн-архив данных при отключении интернета, сообщает RT.

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