Россиянам рассказали, сколько нужно иметь наличных на случай перебоев связи

По его словам, этих денег хватит на оплату проезда, покупку хлеб и воды, а также других наиболее необходимых вещей.

Сенатор указал, что отключения мобильного интернета, влияющие на работу банкоматов и терминалов в магазинах - это оправданная мера, связанная с безопасностью.

«Поэтому сейчас важно быть чуть более предусмотрительными», - заключил Шейкин.

Ранее завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев посоветовал создать офлайн-архив данных при отключении интернета, сообщает RT.