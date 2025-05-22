Это не «Оскар»: Почему Букер достался правозащитнице из Индии
Рассказы Бану Муштак о жизни женщин мусульманского меньшинства были написаны на языке каннада, сказал в эфире НСН Константин Мильчин, вспомнив Карла Маркса с тетей Цилей.
Шеф-редактор «Яндекс Книг» Константин Мильчин в интервью НСН рассказал об индийской писательнице Бану Муштак, получившей международную Букеровскую премию, отметив, что это не главный Букер.
Ранее стало известно, что 77-летняя писательница Бану Муштак получила международную Букеровскую премию за сборник рассказов «Сердце-лампа». Мильчин объяснил отличия этой премии от другого Букера.
«Важно понимать, что вручили не просто Букеровскую премию, а международную Букеровскую премию. Это примерно как разница между Карлом Марксом, который экономист, и тетей Цилей, которая старший экономист. Главная Букеровская премия — та, которая вручается осенью, это такой книжный "Оскар", самая авторитетная в мире премия среди писателей, которые пишут на английском языке. Международная Букеровская премия, которую и получила Бану Муштак, это награда для книг, переведенных на английский язык. Это престижная премия, но не книжный «Оскар». Это премия, которая хороша для дальнейшей писательской карьеры. Такие книги хорошо переводят и на другие языки», - отметил Мильчин.
По его словам, Муштак не только писательница, но и активистка. При этом ее рассказы были написаны на редком языке.
«Бану Муштак – не просто известная писательница, но еще и активистка, которая борется против кастовых, религиозных и прочих предрассудков. В ее работе действительно интересный поэтический язык с красивыми метафорами и реальность, которая совершенно нам непонятна. Работа Бану Муштак — это рассказы о жизни женщин мусульманского меньшинства штата Карнатака. Абсолютное большинство жителей этого штата — индуисты, а мусульманское меньшинство живет своей, замкнутой жизнью. Не могу сказать, что меня особенно удивил выбор жюри, но в любом случае это крайне любопытный выбор в плане тематики и очень интересно написанный текст в плане языка. Я не могу припомнить книги, которые переводились с языка каннада на русский. Это главный язык штата Карнатака на юге Индии. У этого языка примерно 40 миллионов носителей, что в целом нормально для небольшого индийского языка», - заключил собеседник НСН.
При этом он напомнил, что в 2021 году российская писательница Мария Степанова вошла в шорт-лист этой премии с романом «Памяти памяти».
Со своей стороны, шеф-редактор книжного сервиса «Литрес» Екатерина Писарева рассказала «Радиоточке НСН», каких современных российских авторов читают и знают за рубежом.
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