При этом он напомнил, что в 2021 году российская писательница Мария Степанова вошла в шорт-лист этой премии с романом «Памяти памяти».

Со своей стороны, шеф-редактор книжного сервиса «Литрес» Екатерина Писарева рассказала «Радиоточке НСН», каких современных российских авторов читают и знают за рубежом.