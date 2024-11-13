«Красота и утопизм»: Чем «Орбита» Саманты Харви покорила жюри Букеровской премии
Константин Мильчин заявил НСН, что книга «Орбита» - это безумно красивый текст, который убеждает читателя в том, что технический прогресс примирит народы.
Книга «Орбита» покорила жюри Букеровской премии, потому что это очень поэтическая работа, которая передает красоту космоса, а также убеждает читателя в том, что технический прогресс может примирить народы, заявил НСН шеф-редактор книжного сервиса «Яндекс.Книги» (бывший «Букмейт») Константин Мильчин.
Британская писательница Саманта Харви стала лауреатом Букеровской премии 2024 года, самой престижной в Великобритании в области художественной литературы. По словам председателя жюри, художника и писателя Эдмунда де Ваала, создательница романа «Орбита» («Orbital») о шести астронавтах на Международной космической станции была единогласно выбрана в качестве победительницы. Мильчин рассказал об особом стиле писательницы.
«Книга «Орбита» покорила жюри, потому что это очень поэтический, безумно красивый текст, в котором довольно качественно передана красота, которую наблюдают космонавты. С другой стороны, в этом есть какое-то возвращение к ранее модному утопизму, когда казалось, что технический прогресс принесет нам если не счастье, то хотя бы некоторое примирение между народами. Здесь мы видим, что в условиях бесконечной космической опасности космонавты-астронавты могут ужиться вместе и совместно работать во имя человечества», - объяснил он.
Мильчин рассказал, что на русский язык пока переведен только один роман писательницы.
«Саманта Харви – это крайне трудолюбивая писательница, разносторонняя, использующая очень поэтичный тип языка. Иногда не понимаешь, что ты читаешь – прозу или белый стих. На русский язык переведен ее роман «Ветер западный», это исторический детектив про английское Средневековье. В книге молодой священник пытается разобраться в причинах исчезновения самого богатого и самого неприятного жителя небольшой деревушки. Других текстов Харви пока на русский язык не переведено, ждем», - отметил он.
Также он объяснил на примере, чем Букеровская премия отличается от Нобелевской.
«Разницу между Нобелевской и Букеровской премией проще всего объяснить на примере. Букеровская премия – это ежегодный чемпионат мира по футболу, а Нобелевская премия – это награда, которую вручают выдающемуся футболисту по совокупности заслуг всей его жизни. Нобелевская премия оценивает общий вклад в литературу всего мира, а Букеровская премия выбирает самый интересный роман, написанный на английском языке, за последние 12 месяцев», - заключил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что Нобелевскую премию по литературе за 2024 год получила южнокорейская писательница Хан Ган, передает «Радиоточка НСН».
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