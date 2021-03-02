Грымов рассказал Певцову, зачем театру авангард
Режиссер в интервью НСН объяснил, что без поисков новых смыслов, без движения и экспериментов театр рискует превратиться в музей.
Актер Дмитрий Певцов накануне заявил, что театральную сцену «захватили» авангардные постановки, и произошло это потому, что режиссерам просто нечего сказать.
Режиссер Юрий Грымов в интервью НСН подробно ответил Певцову, объяснив, зачем театру авангард.
«Мне трудно оценивать, что Певцов называет авангардом, что он в это вкладывает? Но я считаю, что без движения, без эксперимента, без сильного авторского начала театр может стагнировать, также как стагнирует кино», - сказал Грымов.
По его словам, кинематограф стал «более потребительским, и автор в кино исчез». Режиссер отметил, что ему тяжело понять, что Певцов имеет в виду под словом «авангард». В понимании Грымова, авангард – это поиски, «и без этого театр просто не будет интересен».
«Вот я в театре «Модерн», для меня театр «Модерн» - это высказывание, поэтому диапазон интересов моих от «Войны и мира» Толстого, что редкость на большой сцене в театре, до спектакля «Нирвана», посвященного Курту Кобейну – большой диапазон. Без этого диапазона невозможно, иначе театр превратиться в бронзу, и театр будет музеем. А я против музея в театре», – признался НСН Грымов.
Ранее театр «Модерн» представил новую постановку «Женитьба», главную роль в которой играет певица Лолита Милявская.
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