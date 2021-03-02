Грымов рассказал Певцову, зачем театру авангард

Режиссер Юрий Грымов в интервью НСН подробно ответил Певцову, объяснив, зачем театру авангард.

«Мне трудно оценивать, что Певцов называет авангардом, что он в это вкладывает? Но я считаю, что без движения, без эксперимента, без сильного авторского начала театр может стагнировать, также как стагнирует кино», - сказал Грымов.

По его словам, кинематограф стал «более потребительским, и автор в кино исчез». Режиссер отметил, что ему тяжело понять, что Певцов имеет в виду под словом «авангард». В понимании Грымова, авангард – это поиски, «и без этого театр просто не будет интересен».