Дмитрий Певцов предложил запретить Малахова и вернуть цензуру
Актер Дмитрий Певцов заявил, что на телевидении нужно культивировать добро, радость и надежду. По его мнению, для этого нужно запретить «потные» передачи телеведущего Андрея Малахова.
«Как сделать нам, чтобы люди смотрели не "Дом-2" и не "потные" малаховские передачи? Надо культивировать то, что несет добро, любовь, веру, радость, надежду», — приводит слова Певцова издание «Слово и дело».
Для этого, по мнению артиста, нужно создать комиссию, которая бы занималась цензурой контента, предлагаемого массовому зрителю.
В состав комиссии могли бы войти представители культурного сообщества и церковных конфессий, а также искусствоведы и правоведы, считает артист.
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