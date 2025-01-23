«Молодые и интересные»: Директор театра Гоголя назвал преимущество над конкурентами
Спектакли театра Гоголя подойдут тем, кто устал от одних и тех же лиц на сцене, заявил НСН директор театра Александр Бочарников.
Директор Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя Александр Бочарников рассказал спецкору НСН, что театр ждет публику, которая ищет новые лица и интересные актерские работы.
Сегодня, 23 января, на сцене театра Гоголя состоялась премьера спектакля «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова. Постановка приурочена к 30-летию фонда «Семья вместе» и стала частью его юбилейной программы. Бочарников рассказал, что театр Гоголя ищет новые имена.
«Спектакль «Старший сын» поставил Кирилл Пирогов - известный режиссер и, в первую очередь, актер театра Петра Фоменко. Также в нашем театре много спектаклей поставили молодые режиссеры. Например, Павел Пархоменко и Арина Бессергенева. Мы приглашаем и к нам приходят режиссеры из других театров. Мы стараемся искать новые имена. В нашем театре очень молодая труппа, у нас очень много молодых артистов, которые пришли к нам совсем недавно, два-два с половиной года назад, которые хотят работать, горят желанием. Если публика ищет на сцене какие-то молодые, интересные актерские работы, новые лица, то им к нам в театр», - сказал собеседник НСН на премьере спектакля «Старший сын».
В ответ на вопрос, не ревнует ли театр своего художественного руководителя Антона Яковлева, который ставит спектакли «на стороне», Бочарников подчеркнул, что приглашения худрука являются показателем его таланта.
«Мне кажется, очень хорошо, что нашего художественного руководителя приглашают в другие театры. Когда человек востребован, значит, он очень хороший и талантливый режиссер. Он не ограничивается своим театром, он выходит за рамки и показывает свое искусство в других местах. Сейчас Антон Юрьевич работает над спектаклем «Преступление и наказание» по роману Федора Достоевского, премьера которого состоится в театре Гоголя 28 февраля», - отметил Бочарников.
По его словам, в театр Гоголя приходят как молодые зрители, так и поклонники искусства более старшего возраста.
«Зритель нового старого театра Гоголя очень разнообразный, в первую очередь по своему возрастному критерию. К нам приходят как и молодые зрители, в частности по «Пушкинской карте», так и зрители старшего поколения, потому что спектакли нашего репертуара удовлетворяют вкусам самой широкой зрительской аудитории. Репертуарная политика нашего театра – это русская и зарубежная классика, основанная на традициях русского психологического театра. Это уверенный взгляд вперед на его нынешнее развитие. Мы не отказываемся от современных постановок. Наши спектакли очень современные! К слову, мы готовим проекты про сегодняшний день, так сказать, но об этом мы объявим позднее», - заключил Бочарников.
Ранее заслуженная артистка России, актриса театра и кино Алена Бабенко в интервью НСН рассказала о переменах в театре «Современник» и своей новой работе в «камерном» формате.
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