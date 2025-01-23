«Молодые и интересные»: Директор театра Гоголя назвал преимущество над конкурентами

По его словам, в театр Гоголя приходят как молодые зрители, так и поклонники искусства более старшего возраста.



«Зритель нового старого театра Гоголя очень разнообразный, в первую очередь по своему возрастному критерию. К нам приходят как и молодые зрители, в частности по «Пушкинской карте», так и зрители старшего поколения, потому что спектакли нашего репертуара удовлетворяют вкусам самой широкой зрительской аудитории. Репертуарная политика нашего театра – это русская и зарубежная классика, основанная на традициях русского психологического театра. Это уверенный взгляд вперед на его нынешнее развитие. Мы не отказываемся от современных постановок. Наши спектакли очень современные! К слову, мы готовим проекты про сегодняшний день, так сказать, но об этом мы объявим позднее», - заключил Бочарников.

Ранее заслуженная артистка России, актриса театра и кино Алена Бабенко в интервью НСН рассказала о переменах в театре «Современник» и своей новой работе в «камерном» формате.

