«Без оскаризации!»: Галахова одобрила отказ от вручения «Золотой маски» актерам

«Я горячий сторонник этого решения, оно абсолютно верное. Премии существуют, чтобы определить лучших, не ошибиться и не нанести урон неправдой, они должны быть справедливыми. Большинство не назовет лучшего актера или актрису. Мы решили сделать так, как это делается в других странах, и награждать десять лучших спектаклей, а лучший спектакль не может обойтись без хороших актерских работ. Часто грандиозные роли оставались неотмеченными — например, Ирина Муравьева, сыгравшая Коробочку в “Мертвых душах”, Елена Яковлева в спектакле “Театр” театра “Современник”. Без премии “Золотая маска” остался Олег Табаков, Марк Захаров получил только “За честь и достоинство”, при том, что у некоторых других актеров было по двенадцать “Золотых масок”. Произошла "оскаризация" премий. Театральная премия — это не “Оскар”. Не надо сравнивать театр и кино, ведь даже в самом ужасном спектакле может быть одна хорошая актерская работа, но отмечать ее “Золотой маской” - нечестно», — сказала Галахова.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что актер и режиссер Никита Михалков и актриса Марина Неелова получат почетные премии «Золотая маска».

