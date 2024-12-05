«Без оскаризации!»: Галахова одобрила отказ от вручения «Золотой маски» актерам
Даже в самом ужасном спектакле может быть одна хорошая работа, которую несправедливо отмечать «Золотой маской», сказала НСН Ольга Галахова.
Выбирать лучший спектакль, а не лучшую роль гораздо справедливее, поскольку актерская работа — лишь одна из составляющих спектакля, к тому же многие великие актеры незаслуженно остались неотмеченными «Золотой маской». Об этом НСН заявила театральный критик Ольга Галахова.
Актеры и режиссеры больше не смогут получить премию «Золотая Маска», кроме как в почетной категории «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Об этом объявил председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, сообщается на официальном сайте премии. «Лауреатами премии, по новому положению, станут спектакли как результаты коллективного творческого труда всего театра», — говорится в сообщении организаторов. Новое положение вступит в силу с 1 февраля 2025 года. Галахова поддержала позицию организаторов премии.
«Я горячий сторонник этого решения, оно абсолютно верное. Премии существуют, чтобы определить лучших, не ошибиться и не нанести урон неправдой, они должны быть справедливыми. Большинство не назовет лучшего актера или актрису. Мы решили сделать так, как это делается в других странах, и награждать десять лучших спектаклей, а лучший спектакль не может обойтись без хороших актерских работ. Часто грандиозные роли оставались неотмеченными — например, Ирина Муравьева, сыгравшая Коробочку в “Мертвых душах”, Елена Яковлева в спектакле “Театр” театра “Современник”. Без премии “Золотая маска” остался Олег Табаков, Марк Захаров получил только “За честь и достоинство”, при том, что у некоторых других актеров было по двенадцать “Золотых масок”. Произошла "оскаризация" премий. Театральная премия — это не “Оскар”. Не надо сравнивать театр и кино, ведь даже в самом ужасном спектакле может быть одна хорошая актерская работа, но отмечать ее “Золотой маской” - нечестно», — сказала Галахова.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что актер и режиссер Никита Михалков и актриса Марина Неелова получат почетные премии «Золотая маска».
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