«Блок, Машков и Пляс Пигаль»: Актриса Бабенко о «Современнике» и новой премьере
У зрителей, приходящих сегодня в «Современник», другие реакции, сказала в эфире НСН Алена Бабенко, назвав «классным опытом» постановку в «Пространстве «Внутри».
Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Алена Бабенко в интервью НСН рассказала о переменах в театре «Современник» и своей новой работе в «камерном» формате.
Владимир Машков возглавляет сегодня Театр Олега Табакова и «Современник», куда он пришел летом 2024 года. Бабенко входит в труппу «Современника» с 2008 года.
«У нас появился новый художественный руководитель, Владимир Машков. Интересно, что нас ждет впереди, тем более в такой неординарной ситуации, когда соединились два театра в одном. Мне показалось, что, поскольку два театра поселились под крышей "Современника", как будто появился другой зритель. Реакции на наши спектакли несколько другие, чем были у зрителя, который ходил только в "Современник", - отметила актриса на благотворительном фестивале «Звезда Рождества».
Она также рассказала о премьере в театре «Пространство "Внутри"».
«Буквально несколько дней назад у меня состоялась премьера в театре "Пространство «Внутри»". Спектакль называется "Любовь. Блок", его автор Алла Дамскер. Я играю Любовь Менделееву в замечательной компании: Блока играет Артур Козин из театра Льва Додина, а Андрея Белого - Александр Девятьяров. С "Современником" огромная разница, этот театр даже не камерный, а камерненький – всего на сто мест, маленький пятачок. Я себя чувствую, как Эдит Пиаф, которая стояла на Пляс Пигаль и пела на всю ивановскую, а рядом ходили люди. Для меня очень это классный опыт, потому что это, как игра на крупном плане, там ты не соврёшь. Эта история захватила меня не только по тому, что она о странных взаимоотношениях, а тем, что в материале есть блоковский "Балаганчик", в котором мы можем превращаться и в Арлекина, и в Коломбину, заскакивать в них и выскакивать через эти маски», - заключила собеседница НСН.
Театральный критик Ольга Галахова ранее объясняла Telegram-каналу «Радиоточка НСН» логику «совместительства» Владимира Машкова. Она напомнила, что Машков - ученик Олега Табакова, «перекличка» с которым есть и в «Современнике».
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