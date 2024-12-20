«Блок, Машков и Пляс Пигаль»: Актриса Бабенко о «Современнике» и новой премьере

Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Алена Бабенко в интервью НСН рассказала о переменах в театре «Современник» и своей новой работе в «камерном» формате.

Владимир Машков возглавляет сегодня Театр Олега Табакова и «Современник», куда он пришел летом 2024 года. Бабенко входит в труппу «Современника» с 2008 года.