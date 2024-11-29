«Великий утешитель!»: Чем грозит театрам натиск классики и комедий

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В ведущих театрах страны ставят все больше комедий и классики. Так, главной премьерой юбилейного, 75-го сезона в Театре имени Пушкина стал спектакль «Плохие хорошие» по Оскару Уайльду.

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин обсудил с худруком Пушкинского театра Евгением Писаревым и его коллегами Евгением Герасимовым и Геннадием Хазановым, чем обусловлен такой выбор, а также не останемся ли мы без пьес современных авторов. Ну а театральный критик Владимир Кантор объяснил, как преображается классика в Северной столице.

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В Пушкинском театре в Москве представили премьеру спектакля «Плохие хорошие» (на фото) по пьесе Оскара Уайльда «Веер леди Уиндермир». Постановку Евгения Писарева называют главным событием 75-го сезона, в главной роли Виктория Исакова.

Лёгкая комедия с шутками и сарказмом из жизни британской аристократии была поставлена к 110-летию со дня основания Камерного театра, располагавшегося в том же здании, что и нынешний Пушкинский. Его художественный руководитель Евгений Писарев объяснил, почему выбор пал именно на эту пьесу.

Е.ПИСАРЕВ: «Александр Таиров (Создатель Камерного театра – прим. НСН) довел эту пьесу до генеральной репетиции в 1948 году, но премьера так и не состоялась. Можно, конечно, было бы взять какую-то его знаменитую постановку, но это все-таки опасно. Возможно, пришлось бы вступать в какое-то соревнование, хотя понятно, что уже мало кто помнит эти спектакли, но все равно, касаться легенд… Однако на эту мысль меня натолкнул не какой-то страх или боязнь риска, а то, что я прочитал пьесу, и она мне показалась очень интересной: очень сюжетной, очень стильной и комедийной. Плюс у меня давно была мечта поставить Оскара Уайльда. Ну а когда я узнал, что это был последний невышедший спектакль Камерного театра, мне показалось, что в этом есть еще какая-то миссия - вернуть на сцену Тверского бульвара, 23 комедию Уайльда «Веер леди Уиндермир».

Мне кажется, что всегда, а сейчас, может быть, особенно, зритель ждет какой-то сказки. Так много сложного, серьезного, трудного, неразрешимого в нашей жизни, что во многом в театр сейчас ходят, чтобы увидеть какой-то волшебный сон, чтобы куда-то на два с половиной часа улететь из нашей трудной повседневности. Это не значит, что это глупое развлечение. Уайльд очень умный автор, но при этом, даже не то, чтобы развлекательный, но «отвлекательный» В этом смысле он, конечно, великий утешитель».

Праздник удался, этот спектакль создал то самое предновогоднее настроение. Но не скажется ли уход от повседневности в волшебство на злободневности современного театра?

М.СИНТИН: «Спектакль получился лёгким и игристым, как шампанское. Особенно хорош молодой артист Марк Кондратьев, исполнивший роль дворецкого по имени Патрик. Но о чём эта постановка? Заставил ли этот спектакль меня думать, переосмысливать свою жизнь? Нет, но мне было хорошо, весело и не было тягостного сожаления, что я напрасно потратил время. В новогодние праздники сходить в Пушкинский театр на «Плохие хорошие» - вовсе не плохая идея. Вопрос в другом. Сейчас ведущие театры страны почти совсем перестали ставить спектакли по современной драматургии. Почти нет постановок, которые поднимают острые социальные вопросы и темы, затрагивающие современного человека. Нет уже спектаклей, о которых бы говорила вся Москва. Молодежь перестала ходить в театры, которые ставят только пьесы классического репертуара или комедии из жизни британских лордов начала прошлого века».





