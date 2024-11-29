«Великий утешитель!»: Чем грозит театрам натиск классики и комедий
Современная драматургия не всегда совпадает с интересами театра, считает Евгений Герасимов, Евгений Писарев видит запрос зрителя в уходе от повседневности в «волшебный сон», а Владимир Кантор напомнил историю Гёте и Фауста.
Театр Пушкина: Таиров, Уайльд и шампанское
В ведущих театрах страны ставят все больше комедий и классики. Так, главной премьерой юбилейного, 75-го сезона в Театре имени Пушкина стал спектакль «Плохие хорошие» по Оскару Уайльду.
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин обсудил с худруком Пушкинского театра Евгением Писаревым и его коллегами Евгением Герасимовым и Геннадием Хазановым, чем обусловлен такой выбор, а также не останемся ли мы без пьес современных авторов. Ну а театральный критик Владимир Кантор объяснил, как преображается классика в Северной столице.
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В Пушкинском театре в Москве представили премьеру спектакля «Плохие хорошие» (на фото) по пьесе Оскара Уайльда «Веер леди Уиндермир». Постановку Евгения Писарева называют главным событием 75-го сезона, в главной роли Виктория Исакова.
Лёгкая комедия с шутками и сарказмом из жизни британской аристократии была поставлена к 110-летию со дня основания Камерного театра, располагавшегося в том же здании, что и нынешний Пушкинский. Его художественный руководитель Евгений Писарев объяснил, почему выбор пал именно на эту пьесу.
Е.ПИСАРЕВ: «Александр Таиров (Создатель Камерного театра – прим. НСН) довел эту пьесу до генеральной репетиции в 1948 году, но премьера так и не состоялась. Можно, конечно, было бы взять какую-то его знаменитую постановку, но это все-таки опасно. Возможно, пришлось бы вступать в какое-то соревнование, хотя понятно, что уже мало кто помнит эти спектакли, но все равно, касаться легенд… Однако на эту мысль меня натолкнул не какой-то страх или боязнь риска, а то, что я прочитал пьесу, и она мне показалась очень интересной: очень сюжетной, очень стильной и комедийной. Плюс у меня давно была мечта поставить Оскара Уайльда. Ну а когда я узнал, что это был последний невышедший спектакль Камерного театра, мне показалось, что в этом есть еще какая-то миссия - вернуть на сцену Тверского бульвара, 23 комедию Уайльда «Веер леди Уиндермир».
Мне кажется, что всегда, а сейчас, может быть, особенно, зритель ждет какой-то сказки. Так много сложного, серьезного, трудного, неразрешимого в нашей жизни, что во многом в театр сейчас ходят, чтобы увидеть какой-то волшебный сон, чтобы куда-то на два с половиной часа улететь из нашей трудной повседневности. Это не значит, что это глупое развлечение. Уайльд очень умный автор, но при этом, даже не то, чтобы развлекательный, но «отвлекательный» В этом смысле он, конечно, великий утешитель».
Праздник удался, этот спектакль создал то самое предновогоднее настроение. Но не скажется ли уход от повседневности в волшебство на злободневности современного театра?
М.СИНТИН: «Спектакль получился лёгким и игристым, как шампанское. Особенно хорош молодой артист Марк Кондратьев, исполнивший роль дворецкого по имени Патрик. Но о чём эта постановка? Заставил ли этот спектакль меня думать, переосмысливать свою жизнь? Нет, но мне было хорошо, весело и не было тягостного сожаления, что я напрасно потратил время. В новогодние праздники сходить в Пушкинский театр на «Плохие хорошие» - вовсе не плохая идея. Вопрос в другом. Сейчас ведущие театры страны почти совсем перестали ставить спектакли по современной драматургии. Почти нет постановок, которые поднимают острые социальные вопросы и темы, затрагивающие современного человека. Нет уже спектаклей, о которых бы говорила вся Москва. Молодежь перестала ходить в театры, которые ставят только пьесы классического репертуара или комедии из жизни британских лордов начала прошлого века».
От Питера до Москвы: «Фауст был до Гёте»
В Театре на Малой Бронной в начале декабря представят «Чайку с продолжением» Константина Богомолова, а Константин Хабенский поставил свою «Чайку» в МХТ имени Чехова. В Маяковке Егор Перегудов ставит «Евгения Онегина», которого уже назвали «ироничным». Да что говорить, если Театр современной пьесы переименовали в Театр на Трубной и теперь там дают «Даму с камелиями».
Однако все это Москва, а как же Питер? Театральный критик Владимир Кантор не усмотрел проблем с новой драматургией в Северной столице, отнеся к ней и переделки классики.
В.КАНТОР: «Сегодня нередко - и это целая тенденция, которая уже не первый год существует - когда режиссеры берут то или иное классическое произведение, переписывают его, а текст создают на основе фабулы того или иного классика. Здесь даже неважно, отечественный это классик или зарубежный, своё произведение – уже современное. Так когда-то делали, собственно, и те самые классики. «Трёхгрошовую оперу» Брехт переписал с «Оперы нищего» Джона Гея, а сюжет доктора Фауста был известен и до Гёте. Гёте не является автором этого сюжета, но он является автором своей великой пьесы. Современные режиссеры переписывают эти тексты, либо привлекают драматургов, если они сами не обладают драматическим даром. Они пишут инсценировки самостоятельно. Вот буквально недавно привозили в Санкт-Петербург «Дачников» из Новосибирска, где, конечно, очень условно сохранена фабула и какие-то фрагменты горьковского текста. Там лишь фрагменты монологов, но текст осовременен. То есть мы сейчас уже окончательно пришли и вступили в то время, когда режиссер (если это режиссерский тип театра) становится автором спектакля во всех смыслах. Текст пьесы перестает быть интерпретацией какого-то классического текста, а становится одним из элементов для создания нового произведения».
Однако вольная переделка классики – это еще не новое, актуальное произведение, отражающее дух времени.
М.СИНТИН: «Перелицовку классических пьес нельзя в полной мере считать современной, актуальный драматургией, которая отражает реалии сегодняшнего дня, которая не врёт и не уводит в сторону от проблем, встающих перед человеком, живущим в эту эпоху. Я вовсе не призываю переключиться только на современную драматургию и забыть о Шекспире, Чехове или Оскаре Уайльде, но уклон только в сторону классического и развлекательного театра также ограничивает этот вид искусства».
Хорошо по этому поводу сказал художественный руководитель театра Эстрады Геннадий Хазанов.
Г.ХАЗАНОВ: «Как худрук, я отбираю произведение, которое будет затем поставлено в Театре Эстрады. Я вижу текст, и если мне он нравится, уже не важно - современная это драматургия или классика».
От Сатиры до Луны: «Интересы театра»
Единый в трех лицах художественный руководитель Театра Сатиры, Театра на Малой Ордынке (бывший Театр Луны) и «Прогресс Сцены» (бывший Театр Армена Джигарханяна) Евгений Герасимов (на фото) объяснил, почему еще с момента прихода в Театр Луны сделал ставку на классику.
Е.ГЕРАСИМОВ: «Потому что у нас зритель любит классику, у нас есть что ставить. У нас в репертуаре и Островский, и Чехов, и зарубежная классика - Фицджеральд, Сервантес. Это интересно, на это идет зритель. Кроме того, тем более, что приближается Новый год, зрителю нравятся легкие и музыкальные комедии. У нас есть и современная драматургия в наших планах, конечно, работаем над этим. Но не всегда современная драматургия совпадает с интересами театра».
М.СИНТИН: «И это типичный пример. Современных авторов боятся ставить, ведь это определенный риск. Неизвестно, пойдет ли зритель на такой спектакль. За последнее время директора и худруки центральных театров приручили всех к тому, что спектакль – это развлечение, а не работа души и сердца. В результате мы можем навсегда утратить то, чем особенно славился некогда русский психологический театр, который, будучи всегда современным, поднимал актуальные вопросы, встающие перед отдельным человеком и всем человечеством».
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