Эмма Стоун получила «Оскар» в номинации «Лучшая актриса»

Американская актриса Эмма Стоун получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса».

«Зона интересов» завоевала «Оскар» в категории «Лучший зарубежный фильм»

Награда ей досталась за работу в фильме «Бедные-несчастные - черная комедия Йоргоса Лантимоса, в которой эксцентричный хирург оживляет труп утопленницы.

Конкуренцию Стоун составили Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»), Сандра Хюллер («Анатомия падения»), Кэри Маллиган («Маэстро»), Аннетт Бенинг («Дайана Найэд»).

Киллиан Мерфи получил «Оскар» в номинации «Лучший актер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / EPA
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