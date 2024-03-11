Эмма Стоун получила «Оскар» в номинации «Лучшая актриса»
11 марта 202405:01
Американская актриса Эмма Стоун получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса».
Награда ей досталась за работу в фильме «Бедные-несчастные - черная комедия Йоргоса Лантимоса, в которой эксцентричный хирург оживляет труп утопленницы.
Конкуренцию Стоун составили Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»), Сандра Хюллер («Анатомия падения»), Кэри Маллиган («Маэстро»), Аннетт Бенинг («Дайана Найэд»).
Киллиан Мерфи получил «Оскар» в номинации «Лучший актер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru