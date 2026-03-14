Умер бывший гитарист Motörhead Фил Кэмпбелл

На 65‑м году жизни не стало Фила Кэмпбелла — бывшего гитариста легендарной британской хэви‑метал‑группы Motörhead. О кончине музыканта сообщил коллектив Phil Campbell And The Bastard Sons в соцсетях: в этой группе вместе с Кэмпбеллом выступали его сыновья.



В публикации коллектив поделился печальной новостью: «С большой скорбью мы сообщаем о смерти нашего любимого отца, Филипа Энтони Кэмпбелла. Он мирно ушёл из жизни прошлой ночью после долгой и мужественной борьбы — музыкант находился в реанимации после сложной операции».



Фил Кэмпбелл входил в состав Motörhead на протяжении почти трёх десятилетий — с 1986 по 2015 год. В 2005 году его творчество было отмечено премией «Грэмми».

