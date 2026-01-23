«Трудно, но интересно»: Что ждет Богомолова во главе Школы-студии МХАТ

Назначение Богомолова и.о. ректора Школы-студии МХАТ было неожиданным и закономерным одновременно, заявил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Назначение Константина Богомолова стало и неожиданным, и закономерным, заявил НСН ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский.

Министр культуры Ольга Любимова в своем Telegram-канале сообщила, что Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, сменив на этом посту недавно скончавшегося Игоря Золотовицкого. Богомолов при этом является худруком двух театров - Театра на Бронной и Театра-Сцены «Мельников».

Заславский считает, что это назначение обусловлено очевидным кадровым голодом в сфере культуры.

«Назначение Константина Юрьевича исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ было неожиданным. К сожалению, оно обусловлено очевидным кадровым голодом в сфере культуры, когда одним и тем же дают по несколько театров, при очевидной скудости скамейки запасных и вместе с тем закономерным, потому что совершенно очевидно, что Константин Богомолов уже несколько лет, в том числе и публично, заявлял о кризисе в сфере театрального образования», - отметил ректор ГИТИСа.

По его словам, Богомолов всегда тяготел к работе со студентами.

«В своих спектаклях Богомолов пытается найти сегодняшнее звучание актера на сцене, ему нужен совершенно определенного типа актер. Он всегда тяготел и стремился к этому, даже, наверное, жаждал, поэтому назначение стало естественной траекторией. Школа-студия МХАТ при Игоре Золотовицком стала одной из самых прогрессивных в выборе методик театральной школы, и Богомолов на должности ректора продолжит эту работу», - добавил Заславский.

В свою очередь, президент ВТУ имени Щепкина Борис Любимов в разговоре с НСН поздравил Богомолова с назначением.

«Могу пожелать только удачи Константину Богомолову на этом новом посту. Ему будет очень трудно, но интересно», - сказал Любимов.

Ранее Константину Богомолову присвоили звание заслуженного деятеля искусств, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

