Назначение Константина Богомолова стало и неожиданным, и закономерным, заявил НСН ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский.

Министр культуры Ольга Любимова в своем Telegram-канале сообщила, что Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, сменив на этом посту недавно скончавшегося Игоря Золотовицкого. Богомолов при этом является худруком двух театров - Театра на Бронной и Театра-Сцены «Мельников».

Заславский считает, что это назначение обусловлено очевидным кадровым голодом в сфере культуры.