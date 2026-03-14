Трамп: Несколько стран направят военные корабли в Ормузский пролив
Президент США Дональд Трамп заявил, что ряд стран планирует отправить военные корабли для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе.
В публикации на платформе Truth Social американский лидер указал: государства, особенно те, кого затронуло закрытие пролива со стороны Ирана, совместно с США намерены направить военно‑морские силы, чтобы восстановить свободное судоходство и гарантировать безопасность в этом стратегически важном районе.
Трамп отдельно обратился с призывом присоединиться к этой инициативе к Великобритании, Китаю, Республике Корея, Франции и Японии.
Напомним, 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В результате атак пострадали многие города Исламской Республики, включая столицу. Один из ударов пришёлся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, который погиб. В ответ Иран наносит ракетные и беспилотные удары по территории Израиля и американским авиабазам на Ближнем Востоке, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
