Трамп: Несколько стран направят военные корабли в Ормузский пролив

В публикации на платформе Truth Social американский лидер указал: государства, особенно те, кого затронуло закрытие пролива со стороны Ирана, совместно с США намерены направить военно‑морские силы, чтобы восстановить свободное судоходство и гарантировать безопасность в этом стратегически важном районе.



Трамп отдельно обратился с призывом присоединиться к этой инициативе к Великобритании, Китаю, Республике Корея, Франции и Японии.

Напомним, 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В результате атак пострадали многие города Исламской Республики, включая столицу. Один из ударов пришёлся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, который погиб. В ответ Иран наносит ракетные и беспилотные удары по территории Израиля и американским авиабазам на Ближнем Востоке, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

