Черные риелторы выживают семью из квартиры песней «Синий трактор»
По информации Telegram‑канала Mash, уфимская семья столкнулась с действиями чёрных риелторов: те пытаются выжить их из квартиры, круглосуточно воспроизводя детскую песню «Синий трактор» через колонку с удалённым доступом.
Всё началось с того, что 18‑летняя дочь поссорилась с матерью и продала свою долю квартиры по заниженной цене. В жильё заселились неизвестные — они заблокировали одну из комнат, поставили там колонку и сначала включали треки с ненормативной лексикой, а потом перешли к беспрерывному проигрыванию «Синего трактора». Злоумышленники также портят имущество: ломают мебель, демонтируют светильники, украли унитаз и раковину.
Из‑за непрекращающейся музыки страдают и соседи — они лишены нормального сна и по ночам стучат в двери молотками.
Риелторы выдвинули семье ультиматум: прекратить «музыкальный террор» они готовы, только если семья выкупит их комнату за 5 миллионов рублей либо продаст часть квартиры отца за 1 миллион рублей. Мужчина уже дважды обращался в полицию — правоохранители зафиксировали шумовое воздействие и факты порчи имущества.
