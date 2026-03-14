Евгений Водолазкин представил в Петербурге альбом о съемках фильма «Авиатор»
В петербургском Доме книги прошла презентация фотоальбома «Всё уже было, но ещё не всё произошло» — издания, посвящённого съёмкам кинокартины Егора Михалкова‑Кончаловского по роману Евгения Водолазкина «Авиатор», передает РИА Новости.
Гостям мероприятия рассказали о процессе создания фильма автор оригинального произведения Евгений Водолазкин, продюсер картины Сергей Катышев и журналистка, радио‑ и телеведущая Фекла Толстая.
Фотоальбом представляет собой своеобразный путеводитель по миру «Авиатора»: в нём собраны закулисные кадры со съёмочной площадки, а также комментарии участников проекта — как творческой группы, так и актёров.
Сергей Катышев подчеркнул уникальность издания: альбом выпущен ограниченным тиражом и фактически фиксирует целую эпоху — годы работы над фильмом. Он также добавил, что картину уже посмотрели свыше пяти миллионов зрителей, что можно считать значительным успехом.
Евгений Водолазкин поделился размышлениями о творческом процессе: он отметил, что при написании книги изначально видит лишь около половины будущего текста. По его словам, сознательное незнание некоторых деталей позволяет ему вместе с читателем или зрителем открывать и удивляться новому.
Издание задумано не просто как фотоальбом, а как каталог будущей выставки. Она откроется 17 апреля 2036 года в 17:00 в петербургском Доме Кранкенгагена. Куратором проекта выступит Фекла Толстая, а сам каталог будет выполнять двойную функцию: он станет одним из экспонатов экспозиции и одновременно послужит входным билетом на вернисаж, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
