Фильм «Барби» возглавил список лучших комедий 2023 года

Издание ссылается на рейтинг, составленный киноканалом «Комедия». Второе место в нём заняла драмеди «Оставленные» режиссёра Александра Пэйна. ТОП-3 замкнула лена «Поехавшая» Антона Маслова.

Также в десятку вошли работа «Квартета И» «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия», фильм «Без обид» Джина Ступницки, вампирская комедия «Ренфилд» с Николасом Кейджем, «Отвязные дворняги» Джоша Гринбаума и «Кунг-фу жеребец» с Джеки Чаном. Замкнули ТОП-10 лены «Вася не в себе» с Павлом Прилучным и «Театральный лагерь» от Ника Либермана и Молли Гордон.

Ранее замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не являются шедеврами мировой культуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

