Фильм «Барби» возглавил список лучших комедий 2023 года
Фильм Греты Гервиг «Барби», заработавший в прокате более миллиарда долларов, стал лидером среди комедий в 2023 году, сообщает Газета.Ru.
Издание ссылается на рейтинг, составленный киноканалом «Комедия». Второе место в нём заняла драмеди «Оставленные» режиссёра Александра Пэйна. ТОП-3 замкнула лена «Поехавшая» Антона Маслова.
Также в десятку вошли работа «Квартета И» «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия», фильм «Без обид» Джина Ступницки, вампирская комедия «Ренфилд» с Николасом Кейджем, «Отвязные дворняги» Джоша Гринбаума и «Кунг-фу жеребец» с Джеки Чаном. Замкнули ТОП-10 лены «Вася не в себе» с Павлом Прилучным и «Театральный лагерь» от Ника Либермана и Молли Гордон.
Ранее замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не являются шедеврами мировой культуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Forbes: россияне увеличили средний размер платежа коллекторам
- Группа ДДТ представила клип на новую песню «Новости»
- Травматолог назвал семь самых распространенных травм в Новый год
- Песков отказался комментировать «голую вечеринку» Ивлеевой
- Объявленная МВД в розыск шпажистка Бида уволена из ЦСКА
- Блогера Феликса Елисеева приговорили к 14 годам заключения за госизмену
- Фильм «Барби» возглавил список лучших комедий 2023 года
- Памфилова: в ДЭГ на выборах президента смогут принять участие 38 млн человек
- Теракт предотвращён на железной дороге в Самарской области
- В Индии более 100 человек заразились новым штаммом коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru