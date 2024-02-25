Триумф «Оппенгеймера»: Фильм режиссера Нолана собирает награды
Самый кассовый байопик в истории получил признание премии Гильдии киноактеров США. В России он понравился политикам и блогерам.
Фильм режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер» стал триумфатором премии Гильдии киноактеров США (SAG), сообщается на сайте гильдии в социальной сети X.
Картина, в частности, рассказывает о историю создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера.
В начале февраля «Оппенгеймер» получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Картина завоевала семь наград из 13, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Напомним, фильм собрал в мировом прокате 958 миллионов долларов и стал самым кассовым байопиком в истории.
В интервью НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) называл фильм «Оппенгеймер»своим фаворитом.
«Предыдущие картины Нолана – "Дюнкерк" и "Довод" мне не очень нравятся, но "Оппенгеймер" – другое дело, особенно в сравнении в "Барби" (филь режиссера Греты Гервиг – прим. НСН). Как постирония, шутка и прикол в интернете, это весело, а так "Барби" – это вообще мимо, мне только половина фильма понравилась», - сказал Баженов.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал голливудский фильм «Оппенгеймер» мега-актуальным. Его слова приводит РИА Новости.
«К сожалению, мега-актуальным сейчас является другой фильм – "Оппенгеймер". Часики тикают», - сказал Медведев.
Фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» даже возглавил список самых популярных кинокартин среди пиратских сервисов в 2023 году. Соответствующий список опубликовало издание Variety.
Рейтинг составлен на основе данных британской компании Muso, которая занимается охраной авторских прав и борьбой с пиратством в интернете.
В частности, доля скачиваний «Оппенгеймера» составила 15,4%. В ТОП-3 также вошли «Аватар: Путь Воды» Джеймса Кэмерона (14,6%) и «Джон Уик 4» с Киану Ривзом (11,2%).
Режиссер фильма «Оппенгеймер» Кристофер Нолан на подкасте «Countdown to the BAFTAs» порассуждал об успехе киноленты.
«Успех "Оппенгеймера“ определенно говорит о новом ландшафте киноиндустрии, который приходит на смену франшизам. И это вдохновляет. Это должно дать студиям понять, что люди хотят чего‑то, чего они еще не видели», - сказал Нолан.
Ранее картина «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана получила премию «Золотой глобус» как лучший драматический фильм, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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