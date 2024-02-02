Нолан: Успех «Оппенгеймера» говорит о новом ландшафте кино, который заменит франшизы

«Успех "Оппенгеймера“ определенно говорит о новом ландшафте киноиндустрии, который приходит на смену франшизам. И это вдохновляет. Это должно дать студиям понять, что люди хотят чего‑то, чего они еще не видели», - сказал Нолан.

Напомним, картина собрала в мировом прокате 958 миллионов долларов и стала самым кассовым байопиком в истории.

Ранее «Оппенгеймер» стал лидером по количеству номинаций на премию Британской академии кино - BAFTA-2024, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

