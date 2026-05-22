Спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли – очень качественная работа, в которой не стоит искать прямого соответствия с пьесой Шекспира, сказал в интервью НСН известный писатель Александр Цыпкин.

Деятели культуры продолжают бурную полемику вокруг спектакля «Гамлет» режиссера Андрея Гончарова, премьера которого прошла в середине мая в МХТ имени Чехова. Так, худрук Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков назвал эту постановку «театральной катастрофой» и призвал коллег обуздать молодых режиссеров. В защиту новой версии «Гамлета» высказались, в частности, худрук театра «Модерн» Юрий Грымов и актер Евгений Цыганов. Цыпкин признался, что ему понравился спектакль.