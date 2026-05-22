Гамлет нашего времени: Писатель Цыпкин защитил спектакль с Борисовым от хейтеров
У каждого поколения свой Гамлет, сказал в эфире НСН Александр Цыпкин, назвав органичной игру Юры Борисова в новой постановке в МХТ имени Чехова.
Спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли – очень качественная работа, в которой не стоит искать прямого соответствия с пьесой Шекспира, сказал в интервью НСН известный писатель Александр Цыпкин.
Деятели культуры продолжают бурную полемику вокруг спектакля «Гамлет» режиссера Андрея Гончарова, премьера которого прошла в середине мая в МХТ имени Чехова. Так, худрук Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков назвал эту постановку «театральной катастрофой» и призвал коллег обуздать молодых режиссеров. В защиту новой версии «Гамлета» высказались, в частности, худрук театра «Модерн» Юрий Грымов и актер Евгений Цыганов. Цыпкин признался, что ему понравился спектакль.
«Я спектакль смотрел. Если коротко - мне понравилось. Мне всегда по любому поводу ближе позиция молодых, потому что это их мир. Это уже не наш мир, а мир людей, которым сегодня 20, 30, максимум 40 лет, это они определяют, каким он должен быть. Если им, допустим, нравится сидеть в соцсетях или общаться с искусственным интеллектом, а не с человеком, это их право. Если им нравится такой театр, пусть делают, не надо их ограничивать. Нас же не ограничивали, хотя к нам были те же самые претензии. Поэтому я сторонник любых экспериментов, которые не нарушают уголовное законодательство и в целом не пропагандируют тьму. Этот спектакль показывает, что вокруг много тьмы и с ней нужно бороться, но он ее не пропагандирует. И это, безусловно, очень качественная работа. Этот спектакль сложно обвинить в халтурности. Да, режиссер придумал что-то сложное, необычное, многим не нравится, но это не какая-то поделка, это большой, серьезный театр», - отметил он.
По мнению Цыпкина, Гамлет для каждого поколения разный, поскольку давно превратился из пьесы в архетип.
«Борисов в этом спектакле очень ограничен, он хорошо показывает Гамлета сегодняшнего времени. Ведь Гамлет - это уже давно не пьеса, это архетип. Если говорить: "Ой, Гамлет не как у Шекспира" - так и Шекспир не сам придумал Гамлета, поэтому странно придираться, что кто-то по-другому видит. История Гамлета случилась, по-моему, за 500 лет до того, как Шекспир ее описал. У каждого поколения свой Гамлет, уникальность этого произведения именно в этом», - пояснил писатель.
Он посоветовал посмотреть разные версии «Гамлета», допустив, что критики спектакля ориентируются на фильм с Иннокентием Смоктуновским.
«Мне не кажется, что люди пришли смотреть, каким был Гамлет в момент написания Шекспиром его произведения. Я считаю, этот спектакль, во-первых, для тех, кто читал Гамлета", а это не так много людей, как нам кажется. Во-вторых, он для тех, кто смотрел до этого несколько разных постановок. Многие пришли и увидели "Гамлета" в театре впервые или максимум смотрели кино со Смоктуновским. Для них Гамлет – это герой из этого фильма, но это тоже интерпретация, пусть и полностью по тексту. Актерская игра и режиссура – не факт, что Шекспир видел это так, как, к примеру, сделал это Смоктуновский», - заключил собеседник НСН.
Александр Цыпкин ранее рассказал НСН о впечатлениях от первого спектакля с Михаилом Ефремовым после УДО актера. Десятилетие фестиваля короткой новой прозы «БеспринцЫпные чтения» отметят в Москве 11-12 июля, напоминает «Радиоточка НСН».
