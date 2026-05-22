Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом на юге Москвы

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом, которое произошло на юге Москвы. Об этом со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию сообщает RT.

Уточняется, что авария случилась на улице Ереванской. Здесь водитель автобуса совершил наезд на стоящее транспортное средство.

«Предварительно пострадали водитель автобуса и пять пассажиров, в том числе один несовершеннолетний», - отмечается в сообщении.

Ранее в Челябинской области произошло ДТП с участием пермской баскетбольной команды «Бионорд Про», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

