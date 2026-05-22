Лавров: Запад думает о физическом нападении на Россию
Запад размышляет о физическом нападении на Россию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью интернет-изданию «Детская редакция».
«Точно так же сейчас под теми же флагами нацизма, реваншизма создают общеевропейскую группу нападения на Россию уже не только гибридными методами, но и про физическое нападение думают», - считает глава МИД.
По словам Лаврова, во главе этой группы поставили украинского президента Владимира Зеленского с «нацистскими лозунгами».
Между тем глава генштаба Вооруженных сил Чехии Карел Рехка заявил, что Россия является угрозой для Евросоюза, и европейским государствам следует готовиться к войне.
