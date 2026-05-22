Сегодня при желании можно выйти на новое место работы за три дня или даже часа, но это при условии реальных ожиданий соискателя по зарплате и условиям, рассказал НСН основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

В Москве на поиск работы нужно в среднем пять месяцев. По данным Мосстата, чаще безработные жители столичного региона трудоустраивались за срок от одного до трех месяцев, так было почти в 40% случаев. Однако более 10% соискателей искали новое место от шести до девяти месяцев, еще почти 10% — до года или дольше, пишет «Коммерсант». Захаров назвал это исключениями.