Можно найти за час: Долгий поиск работы связали с завышенными ожиданиями
Алексей Захаров заявил НСН, что сегодня в стандартном режиме люди находят работу за несколько дней.
Сегодня при желании можно выйти на новое место работы за три дня или даже часа, но это при условии реальных ожиданий соискателя по зарплате и условиям, рассказал НСН основатель портала SuperJob Алексей Захаров.
В Москве на поиск работы нужно в среднем пять месяцев. По данным Мосстата, чаще безработные жители столичного региона трудоустраивались за срок от одного до трех месяцев, так было почти в 40% случаев. Однако более 10% соискателей искали новое место от шести до девяти месяцев, еще почти 10% — до года или дольше, пишет «Коммерсант». Захаров назвал это исключениями.
«Это статистика из центров занятости, куда люди приходят не искать работу, а получать пособия. Эти цифры говорят не о том, сколько людей ищут работу, а сколько людей не ищут работу, но получают пособия. У нас сегодня кадровый дефицит, при желании работу можно найти быстро. В стандартном режиме люди находят работу за несколько дней. Что раньше занимало три месяца, сейчас занимает три дня, а то, что раньше занимало три дня, сейчас превратилось в три часа. Если человек «ищет» работу несколько месяцев, он особо не ищет работу. Он что-то делает, конечно, но не ищет», - отметил он.
Захаров раскрыл, кто и почему может искать работу месяцами.
«Кто может искать работу три месяца? Это люди с очень высоким уровнем, с очень высокими требованиями, они претендуют на очень высокую зарплату. Речь идет о миллионах рублей в месяц. Это человек, который может себе позволить в течение года-двух выбирать для себя идеальное место работы, так как у него есть финансовая подушка безопасности. Для обычных профессий все не так. Для продавца или водителя цикл поиска работы составляет два часа. Если человек три месяца ищет работу, он что-то делает не так. Например, он стоит 100 тысяч рублей в месяц, а ищет зарплату в 300. Это завышенные ожидания. Если человеку реально нужна работа, он не будет завышать ожидания», - добавил собеседник НСН.
Россиян с избыточной квалификацией практически никогда не берут на работу, потому что это риск для работодателя, заявил НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
