Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола покинул свой пост

Каталонский специалист, возглавивший клуб в 2016 году и завоевавший с ним 20 крупных трофеев, указал, что конкретных причин для его ухода нет.

«Не спрашивайте меня о причинах моего ухода. Причин нет, но в глубине души я знаю, что пришло мое время. Ничто не вечно», - сказал он.

В «Манчестер Сити» добавили, что Гвардиола, ставший самым успешным тренером в истории клуба, продолжит сотрудничество с City Football Group, заняв должность глобального посла.

Ранее футбольный клуб «Челси» уволил с поста главного тренера итальянского специалиста Энцо Мареску, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

