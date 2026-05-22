Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола покинул свой пост
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, проработавший в команде 10 лет, летом текущего года покинет свой пост. Об этом сообщает пресс-служба британского коллектива.
Каталонский специалист, возглавивший клуб в 2016 году и завоевавший с ним 20 крупных трофеев, указал, что конкретных причин для его ухода нет.
«Не спрашивайте меня о причинах моего ухода. Причин нет, но в глубине души я знаю, что пришло мое время. Ничто не вечно», - сказал он.
В «Манчестер Сити» добавили, что Гвардиола, ставший самым успешным тренером в истории клуба, продолжит сотрудничество с City Football Group, заняв должность глобального посла.
Ранее футбольный клуб «Челси» уволил с поста главного тренера итальянского специалиста Энцо Мареску, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
