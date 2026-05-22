СМИ: Обыски прошли у сотрудников Института философии РАН

Обыски прошли у сотрудников Института философии РАН. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.

Собеседники агентства утверждают, что старшего научного сотрудника института, кандидата философских наук Светлану Месяц обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

По словам источников, вину женщина не признала. Тверской районный суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
