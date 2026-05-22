«Глаза и уши»: Герой России заявил, что каждый казак должен уметь управлять БПЛА
БПЛА — новый инструмент ведения войны — не столько новый род войск или средство поражения, сколько инновационный способ доставки боеприпасов, который зарекомендовал себя с лучшей стороны, сказал НСН Иван Шиц.
Командир 239 гвардейского танкового Оренбургского казачьего полка 90-й танковой дивизии из Чебаркуля, удостоенный звания Героя России, казак Иван Шиц сказал в эфире НСН, что роль беспилотников в современных боевых действиях стремительно растет — они стали не просто средством разведки, но и эффективным инструментом нанесения ударов.
Депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий ранее рассказал НСН, что в войсках беспилотных систем Министерства обороны России создадут казачьи подразделения. По его словам, сегодня в зоне СВО идет война дронов, поэтому новому роду войск необходимы опытные специалисты-казаки. Шиц отметил важность подготовки операторов и технического обслуживания БПЛА прямо в войсках.
«Сегодня дроны в зоне СВО — один из ключевых факторов боевых действий: без разведки невозможно эффективно наносить огневое поражение. БПЛА отличаются высокой точностью. По сути, это новый инструмент ведения войны — не столько новый род войск или средство поражения, сколько инновационный способ доставки боеприпасов, который зарекомендовал себя с лучшей стороны. Сейчас стратегия ведения боевых действий изменилась: подразделения ВДВ, казачьи формирования и другие силы все чаще выполняют задачи в роли общевойсковых подразделений. При этом эффективность зависит не от принадлежности к тому или иному формированию, а от уровня подготовки личного состава. В каждом полку созданы ремонтные мастерские, где военнослужащие обслуживают и ремонтируют БПЛА. Кроме того, появилось множество сторонних организаций, предлагающих обучение операторов дронов с выдачей соответствующих удостоверений. У нас все лейтенанты — порядка 600 человек — прошли такое обучение и получили удостоверения операторов БПЛА. Курс длится около месяца, после чего они готовы выполнять обязанности операторов», — сказал собеседник НСН.
Несмотря на растущую роль беспилотников, два года назад ситуация с подготовкой операторов оставляла желать лучшего. Шиц вспомнил показательный случай, когда лишь один офицер в подразделении умел управлять дроном.
«Два года назад я столкнулся с показательной ситуацией: подошел к лейтенанту и спросил, где можно найти оператора БПЛА — "птичника". Мне ответили, что он болеет. Когда я уточнил, кто еще умеет управлять дронами, оказалось, что только один человек обладал такими навыками. Подобное положение дел недопустимо. Оператор БПЛА — это глаза и уши командира, его правая рука. Я им тогда сказал, что каждый командир должен знать тактико‑технические характеристики (ТТХ) всех имеющихся БПЛА — понимать, в каких условиях и с какой полезной нагрузкой их следует применять. Кроме того, каждый офицер обязан иметь базовые навыки управления беспилотниками», — добавил военнослужащий.
Ранее командир казачьей диверсионно-разведывательной бригады «Сибирь» Герой России Олег Ликонцев рассказал НСН, что создание казачьих подразделений в войсках беспилотных систем Минобороны России будет основано на успешном опыте казаков-операторов БПЛА. По его мнению, это долгожданное решение кардинально изменит подход к обеспечению и финансированию малых отрядов БПЛА.
