Несмотря на растущую роль беспилотников, два года назад ситуация с подготовкой операторов оставляла желать лучшего. Шиц вспомнил показательный случай, когда лишь один офицер в подразделении умел управлять дроном.

«Два года назад я столкнулся с показательной ситуацией: подошел к лейтенанту и спросил, где можно найти оператора БПЛА — "птичника". Мне ответили, что он болеет. Когда я уточнил, кто еще умеет управлять дронами, оказалось, что только один человек обладал такими навыками. Подобное положение дел недопустимо. Оператор БПЛА — это глаза и уши командира, его правая рука. Я им тогда сказал, что каждый командир должен знать тактико‑технические характеристики (ТТХ) всех имеющихся БПЛА — понимать, в каких условиях и с какой полезной нагрузкой их следует применять. Кроме того, каждый офицер обязан иметь базовые навыки управления беспилотниками», — добавил военнослужащий.

Ранее командир казачьей диверсионно-разведывательной бригады «Сибирь» Герой России Олег Ликонцев рассказал НСН, что создание казачьих подразделений в войсках беспилотных систем Минобороны России будет основано на успешном опыте казаков-операторов БПЛА. По его мнению, это долгожданное решение кардинально изменит подход к обеспечению и финансированию малых отрядов БПЛА.

